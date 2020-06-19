 

Сбербанк объяснил введение комиссии при переводе через банкоматы

19.06.2020, 18:48, Новости дня

Комиссия Сбербанка на переводы через банкоматы приходится лишь на 1% всех операций, сообщили в банке в ответ на вопрос о введении комиссии при переводах с банкоматов.

Большинство клиентов для перевода пользуются мобильным банком или СМС-сервисом, для которых переводы внутри банка до 50 тыс. рублей бесплатны, сообщили РБК в Сбербанке.

«Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90% клиентов Сбербанка», – добавили в пресс-службе.

Другим пользователям банк предложил услуги подписки, позволяющие увеличить лимит операций за фиксированную цену.

Напомним, Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Клиентам за перечисление любой суммы с помощью банкоматов придется платить 1%.

Ранее в РФ вступил в силу закон, согласно которому отменяется комиссия за межрегиональные переводы внутри одного банка.



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