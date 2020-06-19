 

Министр обороны Армении приедет на парад Победы в Москву вместо Пашиняна

19.06.2020, 18:48, Новости дня

На параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вместо премьер-министра Никола Пашиняна Армению представит другое высокопоставленное лицо, сообщила пресс-секретарь главы кабинета министров страны Мане Гевроркян.

«Армения будет представлена на параде Победы [в Москве] в лице министра обороны Давида Тонояна», – сообщила ТАСС Геворкян.

В пятницу Армянский премьер Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что не сможет посетить парад Победы в Москве из-за сложной ситуации с коронавирусом в Армении.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Нефть: 100% за две недели. Что принесет вторая половина мая?

12.04 / Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки

07.05 / Определено время и место похорон генконструктора пилотируемых программ России

12.06 / «С широко закрытыми глазами» — французские полицейские стали заложниками борьбы с расизмом

28.05 / СИЗО в Москве впервые за восемь лет вышли из режима переполненности

25.04 / Вертолет Ми-26, разбившийся при посадке на Ямале, сняли на видео

01.06 / В Украине с 1 июня ослабили карантин 

09.06 / ЦСКА на время отказался от идеи приобретения Вагнера Лава

14.04 / Ученый Виктор Малеев: “Инфекции – это проблема всего общества”

21.05 / Svenska Dagbladet – когда Европа откроет границы, Швеции придется несладко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска