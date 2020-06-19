Министр обороны Армении приедет на парад Победы в Москву вместо Пашиняна

19.06.2020, 18:48, Новости дня

На параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вместо премьер-министра Никола Пашиняна Армению представит другое высокопоставленное лицо, сообщила пресс-секретарь главы кабинета министров страны Мане Гевроркян.

«Армения будет представлена на параде Победы [в Москве] в лице министра обороны Давида Тонояна», – сообщила ТАСС Геворкян.

В пятницу Армянский премьер Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что не сможет посетить парад Победы в Москве из-за сложной ситуации с коронавирусом в Армении.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.