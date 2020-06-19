Лаврова «просанитазировали» перед встречей с Лукашенко

19.06.2020, 18:48, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пошутил, что его «просанитазировали» перед визитом к главе республики.

«Меня просанитазировали!» – сказал Лавров, обращаясь к Лукашенко, на что тот ответил, что это делать никого не заставляют.

Видео встречи дипломата и белорусского лидера опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Лавров в Минске: Меня просанитазировали!

Лукашенко: Я никого не заставляю!

Лавров: Я добровольно.

Лукашенко: У нас такого нет. Если я гостя приглашаю, то я должен верить своему гостю pic.twitter.com/QLA3FCLu0a

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 19, 2020

По итогам переговоров в Белоруссии Лавров сообщил, что Москва и Минск вместе не позволят стереть память о подвиге героев Великой Отечественной войны.

«Мы с белорусскими друзьями едины в том, что наша совместная задача –сохранить и защитить правду о событиях тех лет. Мы подчеркнули, что никакие попытки переписывания истории, разрушения мемориалов советским воинам, рецидивы неонацизма не способны стереть память об этой священной дате и подвиге солдат Красной армии, партизан, тружеников тыла, которые спасли цивилизацию от ужасов коричневой чумы», – передает слова Лаврова ТАСС.

Глава МИД напомнил, что об этом подробно говорится в статье президента РФ Владимира Путина.

Лавров также поздравил жителей Белоруссии с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, по итогам встречи Лаврова с белорусским коллегой Владимиром Макеем было решено, что РФ и Белоруссия будут тесно сотрудничать по проблематике Договора по открытому небу (ДОН).

«Мы не заинтересованы в обострении международной обстановки, нацелены на равноправный диалог без ультиматумов, без голословных обвинений и при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга. Условились тесно сотрудничать по проблематике ДОН, исходя из приоритетности задачи обеспечения безопасности Союзного государства. С этих позиций будем работать на созываемой 6 июля чрезвычайной конференции государств – участников ДОН», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее главы МИД РФ и Белоруссии подписали соглашение о взаимном признании виз двумя странами.

В пятницу президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время беседы по телефону отметили «удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз».