 

Неудачная шутка “Сочи” перед игрой с “Ростовом” обернулась скандалом

19.06.2020, 18:45, Новости дня

В преддверии матча 23-го тура чемпионата РФ пресс-служба "Сочи" опубликовала в Instagram шуточный пост на тему того, что у "Ростова" не смогут принять участие в игре футболисты основной состав, а на поле выйдут игроки от 16 до 19 лет.

Сочинцы опубликовали фотографию школьника в болоте, подписав: "Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой. P.S. "Ростов", это шутка, епт, и это на нашей совести".

Официальный аккаунт "Ростова" оставил комментарий к записи: "Откуда у вас фото нашего игрока на фоне вашего бомбардира?". В последствии на черноморский клуб болельщики обрушились с критикой. Через некоторое время пресс-служба "Сочи" пост удалила.

Однако этим дело не закончилось. Сочинцы забанили аккаунт ростовчан в Instagram, а также закрыли для всех возможность оставлять комментарии под постами.

«Сочи» попробовал пошутить через классический мем про серьезного школьника в болоте. Но нарвался на хейт, ответ «Ростова» – и закрыл комментарии.

А потом еще и забанил «Ростов» в инсте.

РПЛ, мы скучали не зря. pic.twitter.com/C1RYxd9kiz

— Гол (@Golrusuper) June 19, 2020

Напомним, ранее в "Ростове" у шестерых футболистов был обнаружен коронавирус, из-за чего команда была вынуждена уйти на двухнедельный карантин. Встреча "Сочи" с желто-синими состоится 19 июня на поле черноморской команды.



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