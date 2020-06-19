Президент Трамп поздравил американцев с Днем отмены рабства

19.06.2020, 18:42, Новости дня

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп поздравили в пятницу американцев с Днем отмены рабства, который празднуется 19 июня.

«155 лет назад, 19 июня 1865 года, афроамериканцы в Техасе впервые услышали праведные и давно назревшие слова… : “Все рабы свободны”. Эти слова подтвердили для все еще порабощенных людей в Техасе, что армия Союза будет обеспечивать и защищать их свободу, объявленную почти три года назад президентом Авраамом Линкольном в его Прокламации об освобождении», – говорится в заявлении президента Трампа, опубликованном Белым домом.

День отмены рабства «напоминает нам как о невообразимой несправедливости рабства, так и о несравненной радости, которая должна была сопровождать освобождение. Это одновременно и воспоминание о мрачном периоде нашей истории, и празднование непревзойденной способности нашей страны одержать победу над тьмой. Эта способность коренится в фундаментальной доброте Америки – в истинах, на которых мы, как Нация… стали свободным и независимым народом: все люди созданы равными, все наделены нашим Создателем правом на жизнь, свободу и стремление к счастью», отмечается в президентском документе.

«В этот июнь, мы, как единая нация, обязуемся жить в соответствии с нашими высшими идеалами и всегда стремиться к более свободной и сильной стране, которая ценит достоинство и безграничный потенциал всех американцев», – подчеркнул Дональд Трамп.

Несмотря на то, что рабовладение было отменено президентом Авраамом Линкольном еще в 1863 году, несколько южных штатов, бывших ранее в составе Конфедерации, продолжали сопротивляться Прокламации об освобождении. Последним штатом, где рабство было отменено окончательно, стал Техас, и произошло это событие 19 июня 1865 года. 19 июня с тех пор празднуют в качестве Дня свободы или Дня отмены рабства (Juneteenth) в 47 из 50 штатов страны.