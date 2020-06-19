Раритеты армянского кино в Линкольн-центре

19.06.2020, 18:42, Новости дня

Любители кино во всем мире знают творчество Сергея Параджанова по его поэтическим, визуально насыщенным, укорененным в фольклоре лентам «Тени забытых предков», «Цвет граната», «Легенда о Сурамской крепости» и «Ашик-Кериб». Признанный ныне классиком советского и мирового кино Сергей Параджанов пережил многое, в том числе запреты, цензуру, гонения властей и тюремное заключение. Он умер в 1990 году в возрасте 66 лет.

Линкольн-центр в эти дни расширяет диапазон знаний о выдающемся армянском киномастере, предоставив американским зрителям уникальную возможность увидеть три его короткометражки «Киевские фрески» (1966), «Акоп Овнатанян» (1967) и «Арабески на тему Пиросмани» (1986) с английскими субтитрами. Уникальность виртуальных показов в том, что эти маленькие шедевры впервые отреставрированы с использованием новейших технологий.

Кроме того, в эти же дни Линкольн-центр предлагает онлайн-просмотр еще одного фильма современного армянского режиссера. Речь идет о поэтической драме «Маяк» Марии Саакян, работавшей в России и умершей в 2018 году в возрасте 37 лет.

Короткие фильмы Параджанова – своего рода визуальные медитации на тему искусства. Фантазия художника парит над реальностью, которую он перестраивает по своей воле, создавая кадры-коллажи, насыщенные культурными реминисценциями.

В «Киевских фресках» Параджанов, тбилисский армянин, много работавший в Украине, использует хроникальные съемки послевоенного Киева, которые планировалось первоначально использовать для впоследствии закрытого проекта. В сюрреалистических инсталляциях прочитываются мотивы войны, карнавала и эротики. Фактически это смонтированные пробы к закрытому властями фильму Параджанова, сохранившиеся благодаря хитрости оператора Александра Антипенко, выдавшего эти 15 минут съемок за свою дипломную работу.

«Акоп Овнатанян» – дань восхищения армянскому художнику-портретисту 19-го века, работавшему в России и Иране. Параджанов с упоением воспроизводит портреты, исполненные Овнатаняном. Они полны изящества и благородства, в них ощущается влияние старинной армянской миниатюры. Тщательно подобранная народная музыка сопровождает удивительный киновернисаж.

Еще одним «поклоном восхищения» художнику прошлого можно считать один из последних фильмов Параджанова «Арабески на тему Пиросмани». Богатое живописное наследие крупнейшего грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани произвольно «структурировано» режиссером по главам, посвященным как жанровым циклам, так и отдельным картинам самобытного мастера наивного искусства. Это исторические фигуры, мифологические персонажи, сцены пиров и праздников, изображения животных, натюрморты.

«Арабески на тему Пиросмани»

Российско-армянская картина «Маяк» была снята Марией Саакян в 2006 году. Это игровой дебют безвременно ушедшего талантливого режиссера.

Фильм о войне на Кавказе, вспыхнувшей после распада Советского Союза, намеренно не называет конкретного адреса происходящих событий. Девушка Лена приезжает из Москвы в родной городок на Северном Кавказе, чтобы увезли подальше от ужасов войны своих бабушку и дедушку. Но по разным причинам она застревает в этом глухом краю, где грохочет артиллерийская канонада. Война для мирных жителей – это всегда трагедия, разрушенные семьи и дома, постоянный страх смерти. И все-таки в картине Саакян можно ощутить надежду на лучшее, во многом благодаря поэтическим кадрам величественной природы горного края. Фильм «Маяк» получил приз Союза армянских кинематографистов на Ереванском кинофестивале «Золотой Абрикос 2006».

«Маяк»

Реставрация фильмов Параджанова и Саакян проведена польской компанией Fixafilm при финансовой поддержке лондонского фонда Kino Klassika. Варшавскую компанию Fixafilm, занимающуюся визуальной реставрацией и постпродакшн, в 2012 году основали три друга – Войтек Яньо, Лукаш Церанка и Анджей Луцьянек. Все они – энтузиасты сохранения мирового кинонаследия. В послужном списке компании – 99 отреставрированных фильмов и 121 фильм, подвергнутый ремастерингу, что вывело ее в группу лидеров в этой области в Европе. Среди прошедших здесь реставрацию иы видим польские классические фильмы Анджея Вайды, Войцеха Хаса, Анджея Мунка, Анджея Жулавского, Валериана Боровчика. С 2018 года Fixafilm занята реставрацией упомянутых выше короткометражных фильмов Сергея Параджанова. В 2019 году эта программа была представлена на кинофестивалях в Роттердаме и в Нью-Йорке.

За последние восемь лет Fixafilm сотрудничала со многими национальными киноинститутами и архивами мира, включая Британскую киноакадемию, Линкольн-центр (США), Национальный центр имени Александра Довженко (Украина), Национальные киноцентры Грузии и Армении.

Вторая сфера деятельности компании – постпродакшн на самом высоком международном уровне. Среди ее клиентов – кинематографисты Польши, Германии, Швеции, стран Балканского полуострова и Скандинавии. В 2019 году Fixafilm открыла отделение в Лос-Анджелесе.

Продюсером проекта реставрации фильмов Параджанова и Саакян выступил американский режиссер и киновед Дэниел Берд (Daniel Bird). Он ответил на вопросы Русской службы «Голоса Америки» по электронной почте.

Олег Сулькин: Как начинался проект реставрации короткометражных фильмов Параджанова? Можете популярно объяснить этот процесс?

Дэниел Берд: В 2017 я занимался продюсированием релиза параджановского фильма «Цвет граната» в формате Blu-ray. Я хотел включить в диск фильм «Акоп Овнатанян», но нигде не мог найти версию достаточного качества. Тем не менее так начался наш диалог с директором Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян. Я встретился с госпожой Мирзаханян в Париже и предложил ей сотрудничество в вопросе реставрации с польской компанией Fixafilm, с которой я уже имел опыт совместной работы. Это молодая, динамичная компания, которая помимо польской классики, раставрировала такие культовые фильмы, как «Лицо со шрамом» Говарда Хоукса и «Суспирия» Дарио Ардженто. Я поехал в Ереван, и мы с госпожой Мирзаханян предложили эту идею министерству культуры Армении. Министерство согласилось, и госпожа Мирзаханян сама отправилась в Варшаву с негативом «Акопа Овнатаняна», что объяснимо – ведь это национальное сокровище.

Специалисты Fixafilm почистили, сканировали и реставрировали фильм, который был показан на кинофестивале Теллурайд. Мы были очень довольны результатом и решили каталогизировать, сканировать и реставрировать не вошедшие в финальную версию кадры фильма «Цвет граната». Они послужили основой инсталляции, которую мы представили на фестивале в Роттердаме. В то же самое время мы договорились с партнерами в Украине и Грузии, чтобы Fixafilm отреставрировала еще две короткометражки Параджанова – «Киевские фрески» и «Арабески на тему Пиросмани», что составило своеобразный триптих, совершенно в духе Параджанова, для которого коллажность была очень важна.

«Киевские фрески»

О.С.: «Маяк» Марии Саакян – мощное и необычное высказывание о войне, любви, семейных ценностях и патриотизме, поэтичное и трагедийное. Что вы думаете о фильме, его стиле и историческом контексте? Отличалась ли чем-то его реставрация?

Д.Б.: Я встретился с Марией в Ереване в 2011 году. Мы говорили о ее фильмах и о ее опыте работы с Софико Чиаурели, грузинской актрисой, которая была не только музой Параджанова, но и его ключевым творческим соратником.

«Маяк» произвел на меня сильное впечатление. Он затронул конфликты, которые вспыхнули после коллапса Советского Союза, но сделал это в очень оригинальной манере. Эту манеру можно связать с поэтической традицией в советском кино, восходящей к Довженко и к тем его ученикам, молодым кинематографистам 60-х, кто вдохновлялся его открытиями. В первую очередь, это Тарковский. Первый полнометражный фильм Тарковского «Иваново детство» поразил Параджанова, который под впечатлением от него решительно отказался от удобных канонов социалистического реализма. Он тоже стал

снимать поэтические фильмы, самый важный из них – «Цвет граната». Замечу, что поэтическая традиция очень сильна в армянском кино. Посмотрите хотя бы такие поразительные фильмы Артавазда Пелешяна, как «Обитатели», «Времена года», «Наш век».

Мария усвоила эту традицию, но несколько изменила направление. После распада Советского Союза многие кинематографисты растерялись. Чего не скажешь о Марии, она сняла несколько важных фильмов, но, увы, безвременно умерла в 2018 году. Она была Ларисой Шепитько моего поколения.

Реставрация «Маяка» отличалась от реставрации параджановских короткометражек, поскольку негатив фильма Марии был утерян. Сохранилась только одна позитивная копия, принадлежащая продюсеру. Напомню, фильм снят совсем недавно, в 2006 году, и как-то дико предположить, что он мог быть окончательно утерян. Поэтому я предложил продюсеру Марии Виктории Лупик привезти копию в Варшаву, чтобы сканировать фильм и таким образом обеспечить ему сохранность. У Fixafilm очень молодой персонал, много двадцатилетних, приехавших из Украины, Беларуси и даже Чечни. Я много раз приезжал в Варшаву посмотреть, как идет реставрация, и люди останавливали меня, чтобы сказать, как сильно их тронул «Маяк», как это близко их собственным переживаниям и опыту. В 2006 году «Маяк» прошел в прокате почти незамеченным, может быть, он просто не вписывался в тренд меняющегося времени. Однако, сегодня, в 2020 году, я могу уверенно сказать, что Мария опередила свое время.