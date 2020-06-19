 

“Будем действовать жестче“. Шмыгаль потребовал усилить контроль за соблюдением карантина

19.06.2020, 18:40, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал усилить контроль за соблюдением карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, об этом он заявил на внеочередном заседании правительства 19 июня.

“Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к [замминистра здравоохранения – главному санитарному врачу Украины] Виктору Ляшко: в регионы для контроля должно выезжать руководство Минздрава во главе с главным санврачом. Также будет усилен контроль со стороны Национальной полиции и Госпотребслужбы. Мы будем действовать жестче, чтобы украинцы были в безопасности”, – сказал Шмыгаль.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля. 18 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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