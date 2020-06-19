 

Актер Бадюк о Машкове и других россиянах в Голливуде: Мы там никому не нужны

19.06.2020, 18:37, Разное

Стереотипы – главный враг российского актера в США. По
словам Бадюка, в американских фильмах мы бандиты и олицетворение зла и по-другому
не будет. Между тем Сергей подчеркнул, что зачастую наши актеры пашут на
площадке не меньше других.

Скоро на популярных онлайн-платформах выйдет голливудский
фильм “Найти и уничтожить”. Сергей Бадюк сыграл там одну из главных ролей,
естественно, злодея. Герой знаменитости – преступник из
Украины. Актер подчеркнул, что его взяли на роль, потому что он крепок физически,
умеет драться, владеет оружием и играет негодяев.

Самую успешную карьеру в американском кино, по мнению Сергей
Бадюка, сделал Михаил Горевой. Между тем и этот артист играл только стереотипных
героев. “Мы там никому по большому счету не нужны. Прорваться сквозь эти штампы невозможно”, – рассудил актер.

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Публикация от Сергей Бадюк (@sergei_badyuk) 12 Июн 2020 в 9:35 PDT

Артист также напомнил, что в американской киноиндустрии
крутятся большие деньги, следовательно, там большая конкуренция и тотальная
дисциплина. Какое-то время назад Сергей Бадюк работал каскадером в проекте, где
также снимался Владимир Машков. Артист был поражен физической формой, в которой
находится последний. Машков в ту пору много тренировался.

Бадюк решил узнать,
почему Владимир так следит за собой. “Когда я приехал в Америку и пробовался на
первую роль, на кастинг пришли 300 человек. И подходили все”, –
ответил каскадеру Машков. Отметим, что к тому моменту Владимир успел
сняться в нескольких голливудских картинах.



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