На Западе указали на истинный смысл статьи Путина о Второй мировой

19.06.2020, 18:30, Новости дня

Статья президента РФ Владимира Путина о событиях Второй мировой войны отражает настоящее и будущее России, но в первую очередь – российские интересы, сообщил научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.

Австрийский эксперт отметил, что материал написан в соответствии с современной российской историографией, ее отличия от западной очевидны, что на Западе вызывает определенное недовольство. Однако Дубови считает, что суть статьи не в истории.

«Довольно жестко написано, все расставлено по полочкам, четко показано, как РФ видит историю. Но статья, безусловно, политическая, история здесь важна как закваска. На самом деле это статья про настоящее и про будущее, в первую очередь – про интересы России», – сказал эксперт РИА «Новости».

Политолог подчеркивает, что статья Путина нацелена прежде всего на западного читателя, в первую очередь, в США.

«Тут прослеживается несколько вещей. РФ все-таки исходит из того или надеется, или ставит на переизбрание [президента США] Дональда Трампа. Также [прослеживается] идея или желание эксклюзивного равенства с США, и определенная слабая надежда на «большую сделку» с Вашингтоном после переизбрания Трампа», – предполагает Дубови.

В статье, по мнению эксперта, дается понять, что Москва, если речь идет о западном мире, готова воспринимать как равного партнера в первую очередь США, что следует учитывать Европе.

«Это очередная попытка протягивания руки Западу, в первую очередь, Соединенным Штатам для решения каких-то совместных насущных проблем. Касательно США – это, конечно, и переговоры о разоружении, о сохранении международных договоров», – отмечает политолог.

Другой эксперт, преподаватель политологии Каирского университета и Американского университета Каира Тарек Фахми, считает, что «статья важна и отражает положение РФ в международной системе».

Он также оценил высказанные президентом РФ идеи по трудностям в работе ООН. Политолог считает, что они требуют обсуждения на высшем уровне.

По словам Фахми, Трамп принял ранее решение о выходе США из ряда международных организаций, в том числе ЮНЕСКО, а ООН считает чем-то наподобие госдепартамента США, подчиняющегося ему.

«Это демонстрация того, что Вашингтон не желает развивать систему международного сотрудничества. Высказанные Путиным идеи важны, так как статья опубликована именно в американском источнике, реакция на нее последует от самых разных слоев общественного мнения. Время для публикации выбрано очень верно, реакция будет не только от американской публики, но и всего мира», – отметил эксперт.

Фахми добавил, что главная проблема ООН в самой ее основе, так как установившийся после Второй мировой войны мировой порядок на сегодняшний день уже сильно изменился. Кроме того, влияние на мировую ситуацию оказал и вызванный коронавирусом кризис.

«В таких условиях нам, конечно, нужно искать новые международные рамки сотрудничества», – сообщил политолог, уточнив, что кто-то даже говорит о необходимости создания «новой ООН».

«Думаю, что ООН необходимо пересмотреть свои позиции, векторы движения и структуру», – считает Фахми.

Он полагает, что организация выражает желания «крупных держав», а не небольших государств.

«Этот призыв исходит именно от России, важно прислушаться к нему, должна последовать реакция в первую очередь от государств-постоянных членов СБ ООН, так как на них возложена обязанность поддержания мира и стабильности», – отметил эксперт.

«ООН не удалось отреагировать на ряд серьезных мировых кризисов, хотя ее спецпосланники и присутствуют в различных регионах. Ее роль не видна в ливийском кризисе, йеменском, она не вмешивается в конфликт КНДР и Южной Кореи, соглашение по ядерной программе Ирана также достигнуто без ООН, а последний пример – конфликт на границе Индии и КНР, где она также не проявила себя», – отмечает Фахми.

«Первый шаг, который необходим – серьезное и международное обсуждение призыва российского президента, это важный призыв, так как исходит от крупной державы, способной выполнить свою роль и внести свежую струю в эту стоячую воду», – подчеркнул политолог.

Ранее историк Холокоста, научный сотрудник государственного израильского музея «Яд Вашем» Аарон Шнеер назвал статью Путина о Второй мировой объективной и доказательной.

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в четверг была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества.