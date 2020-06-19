На Украине началась вторая волна коронавируса

19.06.2020, 18:30, Новости дня

Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях из 24 больницы заполнены более чем на 50%, сообщил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль.

«У нас уже две области, где наполнение больниц составляет более 50%. Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению премьера, единственным спасением в этой ситуации является соблюдение карантинных ограничений.

Он также отметил, что негативная динамика заболеваемости в стране наблюдается именно из-за несоблюдения ограничительных мер и призвал местные власти, а также правоохранителей следить за соблюдением карантина по всей стране.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 на Украине выросло на рекордные 921 человека, до 34 тыс. 984 человек.

12 июня стало известно, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом, результаты теста на COVID-19 самого Зеленского и его детей отрицательные.

Позднее Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц с двусторонней пневмонией.