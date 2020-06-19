Флагман Huawei Mate 40 Pro может не выйти в срок из-за санкций США

19.06.2020, 18:25, Новости дня

Китайский бренд Huawei официально обратился к поставщикам с целью приостановки поставки запчастей для флагманского смартфона Huawei Mate 40.

Несмотря на то, что аппарат в скором времени должен выйти на рынок, производитель констатировал проблему с поставками чипов для девайса. Таким образом, если обстановка в ближайшее время не изменится, то выход в продажу флагмана Huawei Mate 40 состоится на несколько месяцев позже. Одной из причин текущей ситуации является обстановка с поставщиком, который не смог обойти решение властей США по блокированию сделки.

В свою очередь, Китай и США активно ведут торговую войну, которая ранее уже неоднократно отражалась на осуществлении деятельности крупных брендов. В настоящее время Huawei решает вопрос о том, каким образом разрешить проблему с поставкой необходимых компонентов для своих устройств.