Сведения о цене и дате выхода Sony PlayStation 5 оказались ложными

19.06.2020, 18:25, Новости дня

Совсем недавно появились данные о выходе и стоимости новой игровой приставки Sony PlayStation 5, однако подтверждено, что эти сведения являются ложными.

Инсайдером указано, что ранее опубликованное изображение, которое содержало снимки консоли и данные о ее стоимости, не имеют отношения к японской компании, а лишь скопированы одним из ресурсов. Напомним, еще совсем недавно указали, что официальный старт продаж состоится уже к 20 ноября нынешнего года, а цена новинки составит порядка 400-500 евро, в зависимости от комплектации.

Вместе с тем японские разработчики до настоящего времени не называют точную дату презентации модели, тогда как ее стоимость окажется не ниже, чем 600-700 долларов, но точный прайс будет указан лишь к срокам выхода в продажу игровой приставки Sony PlayStation 5.