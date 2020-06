Статью нобелевского лауреата о масках требуют отозвать из-за “грубейших ошибок”

18 июня исследователи из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) направили в редакцию журнала открытое письмо, в котором потребовали немедленно отозвать статью, которая, по их словам, содержит «вопиющие ошибки» и «многочисленные ложные утверждения». Письмо подписали около сорока ведущих исследователей из США, Австралии и Великобритании.

В статье, опубликованной в PNAS, Молино и его коллеги заявляют, что ношение масок является приоритетной мерой профилактики во время пандемии, в то время как другие методы, в частности социальное дистанцирование, малоэффективно. В исследовании также подчеркивается, что вирус распространяется преимущественно воздушно-капельным путем.

Авторы письма отметили, что эти выводы в целом совпадают с работами других ученых, сделавших аналогичную работу, но дизайн и методология исследования вызывают много вопросов. Так, исследование проведено на основе простого сравнения заболеваемости и принятых мер в разных городах и штатах Америки, а также в Италии и Ухане. При этом Молино проигнорировал важные факторы, влияющие на интенсивность распространения заболевания, такие как плотность населения, контактные привычки в обществе и принятые политические решения. Кроме того, авторы статьи допустили много грубейших фактических ошибок.

«Так, в исследовании утверждается, что после 3 апреля единственной разницей между Нью-Йорком и (остальными штатами) США заключалась в том, что с 17 апреля жителей Нью-Йорка обязали носить маски. Достоверно известно, что это ложное заявление. Также является неверным утверждение о том, что Нью-Йорк был единственным штатом, в котором жителей обязали носить защитные маски», – обращаются ученые к редакции PNAS.

«В других подобных работах были приведены доказательства того, что маски помогают снизить темпы распространения COVID-19, но в этом исследовании нет достаточной доказательной базы», – заявила эксперт по вирусной передаче Политехнического университета Вирджинии (Virginia Tech) Линси Марр (Linsey Marr).

Марио Молина отреагировал на критику исследователей заявлением о том, его выводы «просто неправильно поняли» и отметил, что возможно, статья была написана слишком сложным языком. Нобелевский лауреат также допустил, что в его статье могут быть «несколько преувеличенные предположения».

Редакция PNAS подтвердила получение письма и в настоящий момент разбирается с этим вопросом, сообщает New York Times,

Отметим, что это не первый случай за текущий месяц, когда научное сообщество потребовало отзыва статьи из авторитетного научного издания. В начале июня The Lancet и The New England Journal of Medicine отказались от статей, в которых приводились данные исследований о применении противомалярийных препаратов в лечении COVID-19. В обеих статьях использовались данные аналитической компании Surgisphere Corporation, в которой, как выяснилось позже, работают всего несколько человек, имеющих весьма опосредованное отношение к науке.

В статье The Lancet были отражены результаты масштабного исследования эффективности противомалярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина в лечении COVID-19. Авторы исследования заявили, что пациенты, которые получали лечение по различным схемам, включающим хлорохин и гидроксихлорохин, умирали с большей вероятностью, чем пациенты из контрольной группы.

В статье NEJM оценивалась связь между применением антигипертензивных средств и риском смерти у пациентов с COVID-19.

В конце мая более 180 ученых подписали открытое письмо, адресованное редакции The Lancet и авторам исследования. Ученые заявили о том, что в статье отсутствует информация об использованном для анализа данных алгоритме, кроме того, они скрыли информацию о медицинских центрах, которые предоставили данные. Независимую проверку источников, предоставивших сведения для статьи в NEJM, провести также не удалось, поэтому ученые направили в редакцию аналогичное письмо. После этого исследователи Surgisphere Corporation сами отозвали обе статьи.