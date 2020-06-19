 

Муцениеце попросила поклонников Прилучного забыть ее имя после порочащего видео в Сети

19.06.2020, 18:23, Разное

На днях на странице фан-сообщества Павла Прилучного в популярной
соцсети появилось видео. Ролик представил экс-супругу артиста Агату Муцениеце не в лучшем свете. Публикация возмутила ее.

Знаменитость направила администратору группы претензию. Хозяйке
страницы Ольге Бинковской пришлось принести Агате Муцениеце публичные
извинения. Ролик был удален.

Бинковская признала, что на странице сообщества опубликовали информацию, вводящую в заблуждение, а также выставили ролик, который порочил мать детей Павла. Ольга пообещала, что
впредь в фан-группе будут внимательнее следить за контентом. К личной жизни
звезды сериала “Мажор” и ее близких будут относиться уважительно.

Муцениеце приняла извинения, и отметила, что за
поступки надо отвечать. Актриса попросила не связывать ее персону с Прилучным и
потребовала забыть ее имя. “Соблюдайте границы!” – сказала Агата и призвала фанатов акцентировать внимание на творчестве артиста. Муцениеце
подчеркнула, что не первый раз просит администраторов фан-сообщества оставить
ее в покое.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Янв 2019 в 4:32 PST

Напомним, что брак звезды сериала “Мажор” Павла Прилучного и Агаты
Муцениеце официально расторгли 15 июня. Знаменитости развелись без дележки
имущества и детей.



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