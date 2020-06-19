 

Путин ответил Зеленскому на слова о развязавшем Вторую мировую войну СССР

19.06.2020, 18:23, Разное

Владимир Путин прокомментировал слова Владимира Зеленского о причастности Советского Союза к развязыванию Второй мировой войны. По мнению российского лидера, такие высказывания негативно влияют на и без того напряженные отношения Москвы и Киева.

В своей статье, которая накануне была опубликована на сайте американского журнала The National Interest, Путин привел несколько доказательств того, что СССР не был виновником Второй мировой войны. Он напомнил, что нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов в 1940 году ездил в Берлин. Во время встречи Адольф Гитлер пытался убедить его присоединиться к Третьему рейху, фашистской Италии и милитаристской Японии, однако получил отказ.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 7:12 PDT

Молотов написал полномочному представителю СССР в Лондоне: “Мы просто обменялись мнениями в Берлине… и на этом все”. Это обращение Путин также процитировал в своей статье.

Российский лидер обратил внимание и на то, что Москва поставила весьма неудобное для рейха условие – вывести немецкие войска из Финляндии. Этот факт также свидетельствует против причастности СССР к развязыванию войны.



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