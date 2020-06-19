В гости не по правилам: Эммануэль Макрон покинул Францию впервые после карантина и встретился с принцем Чарльзом

19.06.2020, 18:18, Разное

С прошлой недели в Великобритании введен обязательный двухнедельный карантин для всех, кто приезжает в страну из других государств. Однако для глав этих самых государств закон в буквальном смысле не писан: деловые визиты важных политических деятелей (как работников ключевых профессий) считаются исключением из этого правила. Этим воспользовался и президент Франции Эммануэль Макрон, навестивший в Лондоне принца Чарльза. Повод для встречи у представителей Англии и Франции был не праздный – вчера эти страны отмечали 80-летие “Речи 18 июня”. Так называют слова, произнесенные Шарлем де Голлем 18 июня 1940 года и давшие толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны.

О вкладе обеих стран в победу в этой кровопролитной войне и поговорили Макрон и Чарльз на встрече в Кларенс-Хаусе, а компанию им составила супруга принца, герцогиня Корнуолльская Камилла. До торжественного приема Макрон также посетил сады Карлтона, где их с Чарльзом встретил батальон королевских офицеров. Экскурсии двух мужчин не помешал даже внезапно начавшийся дождь – минуя помощников, оба взяли зонтики в руки и проследовали дальше.

Эммануэль Макрон и принц Чарльз

На самой церемонии празднования 80-летия принц Чарльз говорил с важным гостем на его языке – то есть на французском. Он вспомнил рассказы бабушки и дедушки о пережитых ими во время Второй мировой сложностях, а также сказал, что гордится родными за то, что они решили не покидать Лондон во время войны и не побоялись бомбардировок города.

Примечательно, что визит Макрона в страну в это время планировался еще до начала карантина и главы обоих государств всеми силами старались сделать так, чтобы он состоялся. В итоге обстоятельства сложились наилучшим образом: приветствовавший президента принц Чарльз уже переболел коронавирусом, но все равно руку своему коллеге пожимать не стал и ограничился своим новым любимым жестом намасте. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, также встретившийся с президентом, соблюдал необходимую дистанцию: во время его совместных фото с Макроном обоих разделяла красная дорожка, которую, как уже успели пошутить в британских таблоидах, “впервые за три месяца достали из шкафа, стряхнув пыль”.

Принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская и президент Франции Борис Джонсон и Эммануэль Макрон

Не поприветствовала президента Франции только королева, которая в иных обстоятельствах обязательно присутствовала бы на столь важной церемонии. Но по советам врачей 94-летняя Елизавета II пока остается в Виндзорском замке со своим супругом, принцем Филиппом, и не встречается с гостями – особенно теми, которые не соблюдают карантин.

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