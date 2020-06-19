Политика: В чем главный смысл статьи Путина о войне?

19.06.2020, 18:16, Разное

Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин.

Сама статья опубликована на сайте одного из ведущих западных журналов, посвященным международным отношениям – The National Interest. Версия на русском языке празмещена на официальном сайте Кремля, однако внимательный читатель заметит определенное несоответствие. В английском варианте статья называется «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны», тогда как публикация на русском озаглавлена «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Русский вариант в данном случае правильнее. Не только с точки зрения исторических фактов (Вторая мировая началась все-таки не 75 лет назад – не в 1945 году), а с точки зрения содержания статьи. Она не о прошлом, а о будущем.

Да, формально Владимир Путин скрупулезно описывает события далеких и бурных 30-х годов, однако описывает их таким образом и таким языком, что между строк постоянно проводятся параллели с днем сегодняшним. И параллели эти отнюдь не оптимистичные.

Так, Владимир Путин пишет о том, что причиной Второй мировой стала «глубокая несправедливость», заложенная в завершившем Первую мировую Версальском договоре. И президент прав – Германия несла не большую ответственность за Первую мировую, чем Великобритания или даже Франция, однако по ее итогам Берлин не только был обвинен во всех грехах, но еще и ограблен, унижен и фактически выключен из послевоенного устройства мира. Что не только породило недовольство среди населения Германии, но и сделало глобальную систему управления (которая должна включать в себя всех важных игроков) нерепрезентативной, а потому ущербной.

Параллель со современностью тут очевидна. Советский Союз не то что не нес большую ответственность, а не был даже инициатором холодной войны – ее начал Запад. Начал, выиграл – и повесил на наследницу СССР, Россию, всю вину за ее начало, ход и жертвы. После чего по праву победителя выбросил в 90-е годы Москву из глобального «Совета директоров», начав перекраивать мир по своему желанию.

Даже сейчас, когда, по словам Трампа, для решения важных вопросов внутри «Большой семерки» ему приходится звонить Путину, Запад отказывается возвращать Москву в состав «Совета директоров», продолжая вместо этого политику дискриминации. И дискриминации не только РФ – в «Совет директоров» не пускают вторую экономику мира, то есть Китай. Подобное поведение ведет к противостоянию Москвы, Пекина и других дискриминируемых стран самой системе западного устройства мира, борьбе за место под солнцем – то есть к глобальному конфликту.

Еще одной причиной Второй мировой, по мнению президента, стали политические и экономические инвестиции, сделанные западными политиками в «правые националистические движения». Сделанные во имя сдерживания чуждой западным элитам идеи – коммунизма. Да, Владимир Путин не акцентирует на этом внимание, пробрасывает мысль – однако примерно такой же процесс происходит сейчас. Западные политики инвестируют огромные средства в радикальные движения – причем как праворадикальные и националистические (на постсоветском пространстве, для сдерживания чуждой идеи о равенстве с Россией и необходимости уважать ее интересы), так и в леворадикальные у себя дома, для сдерживания чуждых для западных элит идей демократии, ответственного правления и равенства всех перед законом.

Блеск и трагедия русофобии

Следующей причиной войны Владимир Путин называет провал идеи Лиги Наций как органа коллективного управления. Лига, по его словам, «продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах». Ровно так, как сейчас демонстрируют неэффективность нынешние органы – ООН или (если уж проводить точные параллели с тридцатыми годами) «Большая двадцатка». Страны не могут выработать общие подходы к решению глобальных проблем, конфликтуют между собой и не могут, выражаясь словами Путина, «сформировать равноправную систему коллективной безопасности».

Говоря о 1930-х годах, президент констатирует неспособность «заключить восточноевропейский и тихоокеанский пакты, которые смогли бы поставить заслон агрессии». Сейчас же коллективная безопасность нужна не столько для предотвращения агрессии конкретного государства (хотя от США бы не помешала), сколько для защиты от сетевых акторов наподобие международного терроризма, а также глобальных угроз в виде распространения ядерного оружия, пандемий и т. п.

И проблема была не только в том, что страны в 1930-е годы оказались неспособны создать систему всеобщей безопасности. Некоторые государства банально саботировали ее создание, исходя из своих узкополитических интересов. В своей статье Владимир Путин приводит в пример Польшу, которая ради получения части чехословацких территорий вступила в сговор с Берлином в ходе Мюнхенского сговора (поскольку «без гитлеровской поддержки ее захватнические планы были бы обречены на провал»). Кроме того, по словам Путина, Варшава «сыграла свою роль в провале переговоров» летом 1939 года, когда Москва пыталась создать систему коллективной безопасности в Европе с участием Франции и Англии.

С того момента прошло почти 90 лет, а Польша продолжает играть деструктивную роль. Ради аннексии Украины (не территориальной – по крайней мере, пока – а геополитической) Варшава пошла на сговор с нацистами в Киеве, а также обеспечила им серьезную политико-финансовую поддержку.

Из-за укорененной в польской элите русофобии эта страна продолжает вставлять палки в колеса любым проектам нормализации российско-европейских отношений: начиная с попыток блокировать «Северный поток – 2» и заканчивая размещением на своей территории американских систем ПРО. Даже понимая, что своими действиями (как и в 1939 году) она ставит всю Европу под угрозу войны. Тогда – конвенциональной, а сейчас – ядерной.

В лучшем случае европейцы будут вынуждены жить под дамокловым мечом, и единственным бенефициаром польской близорукости и ангажированности станет сам потенциальный агрессор, роль которого сейчас выполняют находящиеся за океаном Соединенные Штаты.

«Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно, вдруг. И агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она – результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества – это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса», – пишет президент. Предопределило тогда – и предопределяет сейчас.

По словам Путина, одной из целей написания этого текста был момент личной ответственности. «Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Как, почему смогли выстоять и победить», – пишет он.

Можно добавить, что это важно не только для его сверстников – людей, родившихся в войну или сразу после нее, поэтому сумевших прочувствовать ее последствия еще в самом детстве. Это важно для всех жителей даже не России, а всей планеты – особенно молодого поколения. Не знающего историю того периода в деталях, не умеющего провести параллели между ошибками 30-х годов и нынешним поведением отдельных лидеров больших и малых стран – и не понимающего, к какой катастрофе эти ошибки могут привести. Поэтому, как верно отмечает Путин, «наша ответственность перед прошлым и будущим – сделать все, чтобы не допустить повторения страшных трагедий». Ведь «забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой».