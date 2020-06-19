В мире выявлен рекордный прирост пациентов с коронавирусом

19.06.2020, 18:16, Новости дня

За последнюю неделю в мире коронавирусом нового типа были инфицированы около 1 млн человек, это максимальный прирост с начала пандемии.

В мае показатель недельного прироста держался на уровне 500-600 тыс. человек в неделю, в начале июня он возрос до 700-800 тыс. человек, передает ТАСС.

Прирост в Аргентине, Бангладеш и Пакистане, где темпы распространения стали лидирующими в мире, прирост продолжает держаться на высоком уровне. Максимальным он оказался в ЮАР – 43%. В Бразилии, Индии и Чили недельный прирост составил менее 30%.

Также растет число выздоровевших, их 49% от всех инфицированных, порядка 4,1 млн человек.

Кроме того, снижается показатель условной смертности, она опустилась до минимального за последние два месяца значения – 5,3%. Всего в мире от коронавируса умерли порядка 450 тыс. человек.

В странах Европы темпы распространения снизились до 2-3%, первыми по числу инфицированных остаются США, там более 2,1 млн инфицированных. В Соединенных штатах недельный прирост достиг 8,3%, на минувшей неделе он был 7,6%.

На втором месте остается Бразилия, там число инфицированных достигает 1 млн человек. Недельный прирост в этой стране – 22%.

Число случаев коронавируса в РФ за сутки возросло на 7972 – до 569 тыс. 63. Таким образом, третий день подряд количество выявленных случаев не превышает 8 тысяч.

Напомним, 22 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в РФ вышла на плато. Она отмечала, что в РФ удалось срезать пик распространения заболевания.

Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, в данный момент этот показатель составляет 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что РФ перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.