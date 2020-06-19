 

В мире выявлен рекордный прирост пациентов с коронавирусом

19.06.2020, 18:16, Новости дня

За последнюю неделю в мире коронавирусом нового типа были инфицированы около 1 млн человек, это максимальный прирост с начала пандемии.

В мае показатель недельного прироста держался на уровне 500-600 тыс. человек в неделю, в начале июня он возрос до 700-800 тыс. человек, передает ТАСС.

Прирост в Аргентине, Бангладеш и Пакистане, где темпы распространения стали лидирующими в мире, прирост продолжает держаться на высоком уровне. Максимальным он оказался в ЮАР – 43%. В Бразилии, Индии и Чили недельный прирост составил менее 30%.

Также растет число выздоровевших, их 49% от всех инфицированных, порядка 4,1 млн человек.

Кроме того, снижается показатель условной смертности, она опустилась до минимального за последние два месяца значения – 5,3%. Всего в мире от коронавируса умерли порядка 450 тыс. человек.

В странах Европы темпы распространения снизились до 2-3%, первыми по числу инфицированных остаются США, там более 2,1 млн инфицированных. В Соединенных штатах недельный прирост достиг 8,3%, на минувшей неделе он был 7,6%.

На втором месте остается Бразилия, там число инфицированных достигает 1 млн человек. Недельный прирост в этой стране – 22%.

Число случаев коронавируса в РФ за сутки возросло на 7972 – до 569 тыс. 63. Таким образом, третий день подряд количество выявленных случаев не превышает 8 тысяч.

Напомним, 22 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в РФ вышла на плато. Она отмечала, что в РФ удалось срезать пик распространения заболевания.

Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, в данный момент этот показатель составляет 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что РФ перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Украина в мае может получить $2 млрд от МВФ – Гетманцев

25.05 / Дибров сдержал данную Малышевой клятву

04.06 / Полицию забросали «коктейлями Молотова» у дипмиссии США в Афинах

20.05 / Трамп заявил об успехах ученых в поиске лекарства от коронавируса

17.05 / ВОЗ назвала правильный способ утилизации медицинских масок

12.06 / Nike объявила праздничным днем дату отмены рабства в США

27.05 / Двухнедельный карантин и еженедельные тесты для врачей: Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до конца года

26.05 / В мире: Украинцев учат парадам вермахта на Красной площади

10.04 / Совбез ООН провел первое заседание по коронавирусу

07.05 / Назван срок спуска на воду второго носителя глубоководных аппаратов «Посейдон»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска