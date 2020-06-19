Глава МИД Эстонии поспорил со статьей Путина о Второй мировой

19.06.2020, 18:16, Новости дня

Министр иностранных дел с не согласился с позицией российского лидера Владимира Путина о вхождении Балтийских стран в состав СССР, озвученной в статье президента в статье о Второй мировой войне.

Путин в статье для американского журнала National Interest в том числе говорит о том, что присоединение Балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих государств.

Глава эстонского МИДа считает, что РФ якобы «продолжает представлять ложный исторический нарратив», когда говорит о присоединении Балтии к СССР на основании договора и с согласия избранных народных представителей и о том, что это соответствовало международному и внутригосударственному праву того времени.

«Эти утверждения ложные от начала и до конца, и я их осуждаю», – передает РИА «Новости» заявление Рейнсалу.

Дипломат отметил, что Путин вспоминает Нюрнбергский процесс и его значение. Рейнсалу призвал провести международное судебное заседание, чтобы дать правовую оценку «преступлениям против человечества, совершенным во время режима, поддерживавшего коммунистическую антигуманистическую идеологию Советского Союза».

Российский президент в статье привел многочисленные исторические факты. В частности, он описал события 1939 года, когда, «решая свои военно стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии».

«Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Кроме того, Литве в октябре 1939 года были возвращены город Вильно и прилегающая область, ранее входившие в состав Польши. Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах», – говорится в статье президента.

По мнению посла РФ в Эстонии Александра Петрова, статья Путина о Второй мировой войне должна стать поводом для балтийской республики задуматься об оценках того периода.

«Рассчитываем на то, что эта статья станет еще одним поводом в первую очередь для эстонской политической элиты лишний раз задуматься в отношении оценок того периода и, может быть, внести какие-то коррективы в их подходы к этим вопросам», – сказал посол ТАСС.

Петров уточнил, что сейчас сотрудники диппредставительства рассылают текст статьи эстонским политикам. «В том числе направляем ее руководству страны – и президенту, и премьер-министру, и в парламент Эстонии, и представителям деловых кругов, распространяем в дипкорпусе», – подчеркнул посол.

Он также отметил, что статья российского лидера позволяет спокойно и без ангажированности взглянуть на события, которые привели к началу Второй мировой войны.

«Президент не случайно подчеркнул, что он не намерен инициировать какие-то новые битвы на информационном поле. Он призывает в спокойном ключе, в том числе с привлечением историков, посмотреть на события предвоенного времени, попытаться разобраться, как стала возможна эта крупнейшая катастрофа ХХ века, унесшая жизни более 50 млн человек», – сказал Петров.

«Хотелось бы, чтобы в таком же спокойном ключе, без идеологической или политической ангажированности на эту статью посмотрели и здесь, в Эстонии. Но первая реакция, в частности министра иностранных дел Эстонии [Урмаса Рейнсалу], не вызывает в этом плане оптимизма, поскольку он уже заявил, что осуждает заявление нашего президента по тому, что касается ситуации с прибалтийскими странами в тот период», – заключил дипломат.

Между тем, посол рассказал, что 18 июня его вызывали в МИД Эстонии, беседа в ведомстве практически полностью была посвящена обсуждению в Госдуме законопроекта «О признании недействующим на территории РФ Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года».

«Эстонская сторона весьма обеспокоена намерением инициаторов этого законопроекта защитить советско-германский договор о ненападении. Я нового ничего не услышал», – отметил Петров.

На встрече в МИД Эстонии посол РФ также повторил разъяснения о том, что аналоги таких договоров о ненападении имелись в те времена с Германией у ряда стран в Европе, от Польши и до прибалтийских стран.

«Это была обычная для того времени практика. Я даже высказал сожаление, что наша встреча не состоялась на следующий день, после выхода в свет статьи нашего президента, где эстонская сторона могла бы познакомиться с нашими последними, самыми свежими оценками того, что происходило в предвоенный период», – добавил Петров.

Посол обратил внимание на то, что 18 июня российские послы во всех трех балтийских стран были вызваны в МИД для обсуждения советско-германского договора о ненападении. «Я понимаю, что это была скоординированная акция, и здесь мы видим настрой наших прибалтийских соседей действовать по таким вопросам в едином ключе», – сказал Петров.

Советско-германский договор о ненападении (пакт Молотова–Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав МИД СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание документа не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобных урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, в котором содержалось разграничение сфер интересов СССР и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

В российском МИДе неоднократно подчеркивали, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени – между Совестским Союзам и этими странами не велось военных действий, а ввод войск проходил на договорной основе и с явного согласия существовавших в этих республиках властей.

Помимо этого, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе СССР (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

В статье, опубликованной в четверг в журнале The National Interest на английском языке, Путин напомнил о «жестоком и циничном» разделе Чехословакии и отметил, что именно Мюнхенский сговор послужил «спусковым крючком» после которого большая война в Европе стала неизбежной. Он написал, что Великобритания и Франция предпочли отказаться от своих гарантий и «бросить на растерзание» эту восточноевропейскую страну.

«В этих условиях Советский Союз подписал Пакт о ненападении с Германией, сделав это практически последним среди европейских стран. Кроме того, это было сделано перед лицом реальной угрозы войны на двух фронтах – с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные боевые действия на реке Халхин-Гол», – говорится в статье.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, в чем главный смысл статьи Путина о Второй мировой.