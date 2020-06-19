Мнение: Два сюжета

19.06.2020, 18:15, Разное

Любой кризис развивается либо по острому, либо по хроническому сценарию. Это, по сути, выбор между ужасным концом и ужасом без конца. Острый сюжет, как правило, более предпочтителен в плане долгосрочной перспективы, но и более рискован. Хронический менее заметен, но в конечном итоге требует всегда существенно больших ресурсных затрат при всегда (!) менее очевидном результате.

Суть любого кризиса – в создании нового понятия "норма". Прежняя "норма" перестает соответствовать существующим противоречиям, а потому необходимо вводить новую "нормальность". Острый кризис создает ее буквально в один момент, хронический – постепенно. Здесь и кроется различие между ними: у быстрого сюжета основная проблема – в удержании новой нормальности, хронический создает ее постепенно, через промежуточные точки, начиная каждый новый этап в зависимости от итогов предыдущего. Поэтому медленное развитие кризиса практически всегда создает нормальность, далекую от оптимальной – чем дольше путь к ней, тем сильнее отклонения.

США, похоже, входят в режим именно хронического кризиса расовых и социальных проблем. Убийство уголовника Флойда позволило запустить его. Но теперь кризис нужно куда-то "выруливать". И вот с этим возникают сложности – у него просто нет какой-то внятной перспективы.

Безусловно, проблема носит во многом объективный характер. Глобальный проект сошелся в схватке с проектом, который опирается на концепцию национального государства. Оба проекта принципиально по-разному выстраивают решение задачи обеспечения безопасности. Для глобалистов безопасность – это услуга, которую оказывают гражданам. А значит, всё определяет платежеспособный спрос. Те, кто в состоянии платить за свою безопасность – будут получать ее в большем объеме. Те, кто не способен – в меньшем. Как следствие, подобный подход логически подводит к идее создания своеобразных "зеленых зон" – островков благополучия в бушующем вокруг море хаоса, причем хаос тоже делится на зоны. Голливуд, будучи фабрикой смыслов, неоднократно создавал представления о подобной концепции, рассматривая ее с разных сторон. В доведенном до предела изложении подобное решение изложено в двух фильмах – "Элизиум. Рай не на земле" 2013 года, где элита эвакуирована с Земли на один-единственный остров безопасности в околоземном пространстве, и прямо противоположный сюжет, где на орбите создана тюрьма, куда свозят наиболее опасных преступников (фильм "Напролом" 2012 года). Естественно, есть огромное количество промежуточных сценариев, но суть у них всех одна – будущее предлагает разные уровни обеспечения безопасности для разных социальных групп, вопрос лишь в критериях определения этих групп.

Национальный проект основан на концепции "безопасность для всех", размазывая ресурс, выделяемый на обеспечение безопасности, на весь социум. Конечно, где-то его больше, где-то поменьше, но решение именно такое. Поэтому национальная безопасность – это всегда иерархические структуры с делением их по компетенциям и функционалу.

В идущей сейчас борьбе между глобальным и национальным проектом (который выходит на финальную прямую именно в США, как ключевой стране цивилизации) возникает классическая картина невозможности обеспечения безопасности по любому из сценариев, так как вначале его нужно выбрать. Собственно, нынешний расовый кризис в США и должен в конце дать ответ – по какому из сюжетов в дальнейшем будет строиться новая безопасность. И здесь-то и возникает проблема: в случае острого течения кризиса есть шанс на то, что одна из концепций в конечном итоге победит на всей территории США. Хронический кризис, скорее всего, закончится фрагментацией пространства безопасности – на каких-то территориях будет реализована глобалистская концепция "зеленых зон", на каких-то – национальная традиционная. Что в итоге серьезно понизит уровень общей безопасности в США.

Ряд событий показывает, что в штатах, где сильны позиции демократов, ситуация явно сворачивает на глобалистский сценарий. Буквально на днях в Атланте был убит очередной чернокожий правонарушитель, что вызвало новый приступ расового психоза.

Начальник полиции города Эрика Шилдс подала в отставку в знак протеста против невнятной позиции мэра и выступила с заявлением (уже в частном качестве, но неявно это заявление поддержала значительная часть местной полиции, перестав "нормально" функционировать и перейдя на фактическую оборону своих участков – в России такой режим называется "Крепость"). Шилдс заявила, что гражданам Атланты нужно либо покинуть город, либо вооружаться, но полиция в любом случае не сможет обеспечивать безопасность, как прежде: "…мы больше не будем арестовывать ни одного черного человека или даже отвечать на любое преступление с участием черного человека, потому что, очевидно, это то общество, которое вы хотите…"

Это, конечно, не гражданская война, но это ее преддверие. Прежняя система обеспечения безопасности рушится, новой нет, ее придется создавать явочным порядком. При этом стихийное развитие событий и хронический характер кризиса неизбежно приведут к тому, что в разных городах, штатах и разных локациях всё будет происходить очень "по-разному", а значит – в итоге где-то останется прежняя концепция, присущая именно национальному государству, где-то возникнет новая система безопасности, существенно различная для разных социальных групп. И все это – на небольших пятачках местности.

Подобный сценарий неизбежно приведет к фрагментации единого пространства и, возможно, к расколу США как национального государства. Что, конечно, полностью отвечает интересам глобалистского проекта, так как резко ослабляет конкурента – национальное государство США.

Пользуясь случаем, я снова хочу напомнить о том, что 27 июня проводится семинар с участием Федора Березина (выдающегося фантаста донецкой школы) и футуролога Сергея Переслегина. Я буду ведущим этого семинара. Тема – преддверие гражданской войны в США. Оба участника семинара последние полтора десятка лет говорили о реальности подобного сценария и описывали его – каждый, конечно, со своей точки зрения. Его же, кстати, буквально математически вывел и еще один выходец из СССР Пётр Турчин, работающий сегодня в США, дав в середине нулевых дату начала кризиса – 2020 год. Что в этом году блестяще подтвердилось. Люди, способные прогнозировать на полтора десятилетия вперед, способны дать и свою оценку ходу, течению и последствиям нынешнего американского кризиса. Так что могу лишь порекомендовать послушать этих умных людей – не так уж и много их, чтобы размениваться на телевизионную жвачку. Сайт семинара и запись на него здесь – http://hs-mentor.ru/