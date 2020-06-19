Мнение: Отношение к матерям в СССР, достижение финансовой независимости и плавучие электростанции

19.06.2020, 18:10, Разное

1. По просьбе коммунистов, которую они высказали несколько дней назад, напоминаю фрагмент из дневников номенклатурного работника про поддержку материнства и детства в СССР. Также из фрагмента ясно, чем именно не нравилась советским колхозникам система трудодней. Речь идёт, как я понимаю, уже про хрущёвские времена:

https://olegmakarenko.ru/1523133.html

В селе Стрыжевко судили женщину лет 50 с двумя детьми. Она не выработала минимум трудодней. Минимум это 120 трудодней, а у нее немного больше 100. Суд не спрашивал её здорова она или больная, причины (ведь ты можешь день работать и заработать 0,50 или 0,75 трудодня). Нормы устанавливают люди городские, которые очень далеки от сельского хозяйства. Эту женщину выслали с села, милиция сразу её забрала, детей временно забрали родственники. В этот день, на этом собрании – суд выслал из села еще 3 человека, но главное, что все присутствующие активисты считали, что это правильно и послужит примером, наукой другим.

2. Если верить опросам, достижение финансовой независимости в современной России происходит относительно рано. Не так рано, как хотелось бы восторженной молодёжи, но всё же достаточно рано по сравнению с тем, как оно могло бы быть:

https://lenta.ru/news/2020/06/11/zavis/

Опрос компании «Сбербанк страхование жизни» показал, что россияне в среднем называют возрастом обретения финансовой независимости 26 лет, хотя поддержка родителей продолжается и позднее. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Самую низкую оценку — 24,9 года — дали респонденты из Хабаровска, а самую высокую — 27,5 года — из Ростова-на-Дону. Это региональный тренд, так как в городах Сибири и Дальнего Востока в целом говорят о более раннем достижении самостоятельности, чем в южных регионах России.

Серьезно влияют на оценку возраст и уровень дохода опрошенных. Так, люди до 30 лет указывают возраст в 22 года, а наиболее состоятельные россияне — 23 года. Респонденты старше 60 лет, напротив, говорят о финансовой независимости с 27 лет, а те, чье состояние позволяет купить автомобиль, но не квартиру — 28 лет.

Если пожилые люди в нашей стране заявляют о достижении финансовой независимости в 27 лет, а молодёжь — в 22 года, то, вероятно, они ориентируются на собственный опыт. Значит ли это, что в СССР люди становились финансово независимы на 5 лет позже, чем в наше время?

3. Читатели пишут, что идея продавать электричество с плавучих АЭС не так хороша, как кажется на первый взгляд. Цитирую:

…ты иногда пишешь, что Росатом мог бы продавать электричество (или плавучие атомные электростанции) в Японию или куда-либо ещё.

Мне это кажется ошибкой. Росатом — один из мировых технологических лидеров в области атомной энергетики. Если бы нужно было выигрывать конкуренцию у других желающих строить именно атомные плавучие электростанции, то Росатом, скорее всего, отожрал бы долю рынка.

Но конкурировать на мировом рынке нужно с действующим флотом из плавучих электростанций, построенных традиционным способом (сжигающих газ или нефть). Таких сейчас около 80, и строится ещё 25 — то есть рынок есть, спрос хороший.

Я вижу тут две проблемы.

А. Генерируемая мощность. У Академика Ломоносова — 70 мегаватт (ссылка). Для атомного судна отличный результат, но у газового Karadeniz Powership Osman Khan — 470 мегаватт (ссылка). Разница почти в 7 раз.

Предположим, что есть спрос и на небольшие мощности (скажем, в Ираке после войны нужно было больше электричества, чем могло поставить любое одно конкретное судно, туда приплыло сразу три и, вероятно, в таком наборе можно продать и услуги небольшой мощности заодно).

Б. Цена. Точных чисел не опубликовано, но есть отзывы некоторых людей, присутствовавших на совещаниях по Академику Ломоносову (например Грефа) о том, что он числа видел и это чрезвычайно дорого, не окупится никогда. Я у тебя в ЖЖ написал подробные ссылки и имел дискуссию с читателями, которые сердцем “за атом и против газа”. Если интересно, посмотри:

https://olegmakarenko.ru/1883272.html?thread=751207048#t751207048

В целом наш Росатом — это официально некоммерческая организация. Поставленные ей учредителем (государством) задачи — развитие атомной энергетики, обеспечение национальной безопасности (ядерное сдерживание), ядерной и радиационной безопасности, а также развитие прикладной и фундаментальной науки.

Задачи зарабатывать деньги, насколько можно судить по открытым публикациям — перед ними не ставилось (да и возможно ли по законодательству ставить такую задачу перед некоммерческой организацией?).

При таких обстоятельствах, предполагаю, конкурировать сейчас на мировом рынке судов-электростанций едва ли получится. Там частные фирмы, которые считают каждую копейку, и сжигают дешёвый пока что газ.

Но в будущем, когда газ и нефть сильно подорожают, ситуация может и измениться. Если уран не подорожает вслед за нефтью, плавучие электростанции могут стать, наоборот, очень выгодными.