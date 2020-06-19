 

Минобороны выразило заинтересованность в морском варианте ЗРК «Тор»

19.06.2020, 18:08, Новости дня

Минобороны заинтересовано в создании морской версии ЗРК «Тор», поскольку эти комплексы зарекомендовали себя в Сирии, сообщил замглавы ведомства Алексей Криворучко в ходе посещения оборонных предприятий в Удмуртии.

«ЗРК семейства «Тор» показали свою высокую эффективность в Сирии, и на сегодняшний день Минобороны заинтересовано в создании на его базе морской версии комплекса», – приводит ТАСС слова Криворучко.

В июле 2019 года помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода «Купол» Вячеслав Карташов сообщал, что первый образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-МФ» для ВМФ РФ будет создан в начале 2020-х годов.



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