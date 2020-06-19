Видео: Лукашенко пошел ва-банк

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19.06.2020, 18:08, Новости дня

Главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – оказался за решеткой. Москва никак не комментирует процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома. Зато Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов РФ

Теги: 

Белоруссия
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Александр Лукашенко
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выборы президента Белоруссии
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Дмитрий Бавырин
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Виктор Бабарико



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