Скандалы: Правила винодела Костина

19.06.2020, 18:06, Разное

Винодельня, связанная с главой ВТБ незаконно присвоила почти гектар земли в Крыму

Прихватить себе пару соток земли, примыкающих к участку, — известная дачная традиция. Землевладельцы покрупнее могут позволить себе прихватить кусок побольше — гектар, а то и пару. Глава ВТБ Андрей Костин — крымский дачник. Владения связанных с ним компаний в Крыму обширны. Во-первых, это виноградники. Хозяйство называется Alma Valley, и, как писали недавно «Открытые медиа», эта винодельня одна из крупнейших (270 га).

О том, что компании, владеющие винодельней, связаны с главой ВТБ, ранее сообщали СМИ со ссылками на собственные источники. Косвенно связь прослеживается и по документам. Операционная компания винодельни — «Инвест плюс». Она принадлежит фирме «Ист инвестментс», которой владеет офшор с Британских Виргинских островов. Также фирме «Ист инвестментс» принадлежит компания «Фориан», которой в 2015–2017 годах Андрей Костин владел напрямую. Сам Костин связь с винодельней всегда отрицал.

Источник: СПАРК-Интерфакс

Как выяснила «База», «Инвест плюс» в дополнении к своим законным владениям фактически захватил землю площадью 0,8 га, находящуюся в региональной собственности. Причём захватил по периметру своего участка, с каждой его стороны (с одной — 40 соток, в другой — 5, в третьей — 30, с четвёртой — 1). Такие данные содержатся в государственном реестре проверок.

Источник: https://proverki.gov.ru/

Исправить нарушение компания должна до 26 июня, потом Росреестр проведёт повторную проверку. Также фирме уже выписали штраф в размере 105 тысяч рублей.

Весной 2018 года СМИ сообщили, что крымское винодельческое хозяйство Alma Valley завоевало три серебряные медали ежегодного международного конкурса International Wine & Spirits Competition, который проходит в Лондоне. А в феврале 2019 года Роскачество назвало продукцию Alma Valley — лучшим красным вином. Но, несмотря на престижные награды, финансовые успехи предприятия гораздо скромнее: по данным «СПАРК-Интерфакс», за последние пять лет компания «Ист инвестментс» ни разу не была в прибыли. Так в 2019 году чистый убыток составил 204 млн рублей.

Виноградники Alma Valley — не единственная недвижимость в собственности фирм, связанных с главой ВТБ, на берегу Чёрного моря. В 2017 году сообщалось, что компания «Инвест резерв» (дочка «Инвест плюс») купила виноградники в Севастополе — более 1000 га.

Кроме виноградников есть места для отдыха. В 2015 году пресс-служба ВТБ сообщила, что Костин ездит в Крым из года в год отдыхать на даче, которой владеет фирма «Фориан» (напомним, тогда Костин владел ею лично). У этой фирмы в собственности участок в городке Форос площадью 4511 кв. м у самого моря.

Соседний участок площадью 19,5 тысячи кв. м находится в собственности «Ист инвестментс». Ещё один участок поблизости (12,4 тысячи кв. м) принадлежит фирме «СПБ-Форт-Сич», которой тоже владеет «Ист инвестментс». Плюс участок площадью 7,9 тысячи кв. м) находится в долгосрочной аренде у «Ист инвестментс».

Все эти участки находятся рядом, на улице Терлецкого, у всех одна и та же категория использования — под гостиницу. Два участка находятся на адресу бывшего пионерлагеря. Сообщалось, что он переделан под пансионат и получил пляж, который закрыли для горожан.

Представители ВТБ и компании «Ист инвестментс» не ответили на запросы «Базы».