Daily Telegraph – «недопустимо и непростительно» — церковь и Банк Англии извинились за связи с работорговлей

19.06.2020, 18:06, Новости дня

После разоблачающего анализа Университетского колледжа Лондона Англиканская церковь и Банк Англии принесли извинения за своих бывших служащих, зарабатывающих на торговле рабами. Осудив эти страницы британской истории, организации пообещали сделать пожертвования в фонды по борьбе с расовым неравенством, пишет The Daily Telegraph.



Reuters

В четверг Англиканская церковь и Банк Англии извинились за свои исторические связи с работорговлей: с её помощью в XIX веке приходские священники, епископы и банковские управляющие получали доход, пишет в эксклюзивном материале The Daily Telegraph. Церковь назвала такое прошлое «источником стыда».

Как рассказывает издание, Университетский колледж Лондона (UCL) недавно провёл анализ баз данных и выяснил, что из 151 церковных служащих, зарабатывающих на торговле рабами, 96 (включая епископа) принадлежали к Церкви Англии. Суммы находились в личном пользовании священников, при этом на деньги с плантаций, согласно данным исследования, построено 32 церкви. В начале 1800 годов церковь выступала за отмену рабства, а в 2006 году принесла официальные извинения за связи с этим бизнесом. Представитель Англиканской церкви подчеркнул, что «рабству и эксплуатации нет места в обществе».

Анализ данных показал, что на продаже рабов также зарабатывали шесть управляющих и четыре директора из Банка Англии. Так, сэр Джон Рид, который возглавлял кредитное учреждение с 1839 по 1841 год и был директором Вест-Индской компании, получил £7.1 миллионов в пересчёте на современные деньги за свою долю в 17 плантациях Карибского бассейна, где трудилось 3,1 тыс. невольников. В четверг официальный представитель финансового учреждения назвал такие факты «недопустимой частью британской истории». Он подчеркнул, что как организация Банк «никогда не был напрямую вовлечён в работорговлю», однако осведомлён о некоторых «непростительных связях», включая бывших управляющих и директоров. Банк Англии принёс свои извинения и пообещал не использовать изображения людей, замешанных в этом бизнесе, для украшения своих помещений.

Отмечается, что всего в исследовании Университетского колледжа Лондона фигурируют данные о 47 тыс. живших в Великобритании людях, которые получили компенсацию в размере около £20 миллионов (£2,4 миллиардов в пересчёте на современные деньги) в рамках Закона об отмене рабства в 1833 году.

Ранее в четверг три крупнейшие в мире финансовые и страховые компании — Королевский банк Шотландии (RBS), банковская группа Lloyds и страховая компания RSA — обязались сделать пожертвования на борьбу с расовой дискриминацией, попав в список UCL. В среду с такими же заявлениями выступили Greene King — один из крупнейших в Британии сетевых пабов — и рынок страхования Lloyd’s of London, напоминает The Daily Telegraph.