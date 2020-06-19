Ученые обнаружили пользу раннего ужина для человеческого здоровья

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19.06.2020, 17:53, Разное

Ученые с помощью рандомизированного исследования обнаружили пользу раннего ужина для здоровья. Полуночные перекусы могут стать причиной развития таких проблем, как метаболический синдром и ожирение.
Во время контрольного эксперимента специалисты наблюдали за 20 здоровыми участниками, которые были разделены на две группы. В одной добровольцы ужинали в 6 часов вечера, а представители другой предпочитали более поздние приемы пищи – в 10 часов вечера. В обеих группах ужин составлял 35% калорий от дневной нормы. Так, 35% приходились на жиры и 50% – углеводы.

В ночное время эксперты проводили сканирование жировых отложений участников, делали анализ крови, а также анализировали показатели здоровья в период сна. Ученые выяснили, что у тех, кто питался в поздние часы в крови уровень сахара был выше на 18% и количество жира, сжигаемого ночью на 10% сократилось.



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