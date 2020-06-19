 

Фадеев: Поправки к Конституции выведут Россию в лидеры среди социальных государств

19.06.2020, 17:53, Новости дня

Предлагаемые поправки к Конституции усилят главный закон, выведут страну в лидеры среди социальных государств, сообщил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Сейчас мы делаем добавки в Конституцию, усиливаем нашу Конституцию. Сегодня у нас есть возможность практически стать лидерами в отстаивании идей социального государства, в попытке совместить систему рыночную и в то же время те права человека, которые в полной мере были бы реализованы, имея в виду наш недавний советский опыт. Нельзя забывать об этом опыте», – сказал Фадеев, передает ТАСС.

Он отметил, что именно Советский Союз внес главный вклад в создание концепции социального государства в развитых европейских странах. «Не было бы Советского Союза, не было бы никакого социального государства на Западе, они вынуждены были начать это делать», – сказал Фадеев.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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