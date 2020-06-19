 

Путин по телефону поддержал заболевшего коронавирусом Назарбаева

19.06.2020, 17:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал первого главу Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи с заболеванием коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин высказал первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву теплые слова поддержки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и искренние пожелания скорейшего выздоровления», – сообщается на сайте Кремля. 

Ранее российский лидер направил казахстанскому политику телеграмму, в которой выразил свою поддержку и пожелал Назарбаеву выздоровления. 

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился новой коронавирусной инфекцией.

В 2019 году Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза республики.



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