Тульская медсестра в бикини стала моделью

19.06.2020, 17:53, Новости дня

Медсестра из Тульской области 23-летняя Надежда Жукова, прославившаяся после появления на рабочем месте в прозрачном защитном костюме и бикини, стала участницей рекламной кампании новой коллекции бренда спортивной одежды Zasport.

«Мне 23 года. Я c детства хотела быть медиком, лечила кукол, любила играть в больницу. Хотя в моей семье нет врачей: папа – водитель, мама – менеджер. Я окончила филиал РязГМУ по специальности «Сестринское дело» и в 2018 году пошла работать операционной медицинской сестрой в Тульскую областную клиническую больницу. Сейчас у меня есть цель – поступить в медицинский институт, буду подавать документы этим летом. Правда, еще не могу решить, что мне ближе – педиатрия или анестезиология и реанимация», – рассказала Жукова, слова которой приводятся на сайте Zasport.

Девушка рассказала, что ей до сих пор неловко обсуждать публикацию прославивших ее фото.

«Сейчас я понимаю, в какой день было сделано то самое фото, но как эта информация так быстро распространилась по Сети, для меня до сих пор загадка. Помню, я пришла со смены, а мне скидывают ссылку на публикацию. Конечно, я себя узнала и сразу закрыла свои аккаунты в соцсетях, но не почистила кэш «ВКонтакте» – там сохранились несколько фото, которые в итоге и попали в СМИ. Конечно, я не была готова к такому вниманию. Я просто не брала трубку на незнакомые номера, не читала новости и старалась как-то абстрагироваться. Журналисты звонили моим друзьям, пытались разузнать какую-то информацию обо мне. В одной из групп в соцсетях даже разместили мое фото с подписью «Пропала девушка, помогите найти». Это все было просто ужасно», – рассказала Жукова.

По ее словам, справиться со стрессом ей помогла работа. «Я продолжала ходить на смены, и очень приятно, что меня поддержали мои коллеги, весь коллектив. Они подбадривали: «Не переживай! Ты красотка!». Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области – спасибо им огромное! Коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме, это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить. И в тот день, когда было сделано фото, я, кстати, была не в купальнике – это спортивный топ и шорты», – отметила она.

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Публикация от ZASPORT (@zasport) 18 Июн 2020 в 11:32 PDT

Она также рассказала, почему согласилась сотрудничать с компанией Zasport. «Мне написала в мессенджер представитель компании, потом мы пообщались по телефону. Мне рассказали, что несколько недель пытались меня разыскать. Я знала, что это за бренд, что Zasport экипирует олимпийцев, потому что люблю спорт и смотрю Олимпийские игры, особенно люблю керлинг и фигурное катание, а в детстве немного занималась спортивной гимнастикой и сейчас просто хожу на фитнес, играю в волейбол. Мне рассказали о социальных активностях, которые проводит бренд, о том, что они поддерживают медиков, ветеранов спорта. Мне интересно такое сотрудничество, и я буду совмещать эту работу со своей основной профессией. Главное для меня – стать хорошим врачом и помогать людям», – заключила она.

Напомним, в конце мая в Сети распространилась фотография медсестры из инфекционного госпиталя под Тулой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым у нее были только спортивный топ и шорты. Сама девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, и она не думала, что все будет так просвечивать.

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Публикация от «Тульские новости» (@newstularu) 19 Май 2020 в 10:31 PDT

Большинство встали на сторону медсестры. Так, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр здравоохранения региона Алексей Эрк поддержали девушку, пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились медсестрой, а россияне организовали флешмоб в поддержку тульской медсестры.