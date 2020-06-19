 

Мнение: Так за что же меня номинировали на “Просветитель” второй раз

19.06.2020, 17:50, Разное

Поскольку прошло уже достаточно времени с выхода этой книги (и у меня после нее даже успела выйти еще одна), то давайте я напомню, что такое "Апокалипсис в искусстве" и чем хороша эта книга. И за что ее (как мне кажется) включили в лонг-лист этой престижной премии нон-фикшена.

Это отдельное издание последней книги Нового Завета — "Откровение Иоанна Богослова" (она же "Апокалипсис"). Обычно текст книги «Апокалипсиса» занимает последнюю пару десятков страниц в томиках Библии – и кажется таким коротким, на 10-12 страниц.

Я сделала совершенно особенную вещь – отдельное издание одного только «Апокалипсиса». И оно заняло 236 страниц. На каждой странице есть иллюстрация к соответствующему абзацу текста, так что это получился такой гигантский христианский комикс, или житийная икона.

Священный текст — в левой колонке под картинкой. А в правой колонке — комментарии. Но не богословские, куда мне в такие дебри. А исключительно искусствоведческий: что на таких картинках рисовали христианские художники и почему.

Вот здесь, например, Блудница Вавилонская на Звере багряном — с одной стороны на рисунке мистика и поэта Уильяма Блейка, с другой — в православной рукописи.

Это получился такой альбом христианского искусства, только не в "альбомном" формате, а размером с нормальную книгу для чтения. Иллюстрации — с первых веков христианства (катакомбного искусства) до 20 века. Удалось сопоставить очень много всякого: и если вы запомните, как рисовал Всадников Апокалипсиса французский художник эпохи Александра Дюма, вы опознаете их и на витраже Среднего запада США, и на страницах старообрядческой рукописи Урала.

Основной блок новозаветного текста (200 с лишним страниц) предваряет Предисловие, страниц на 30, где я доступным языком рассказываю об истории этого христианского текста и его месте в русской культуре.

А в конце книги, уже после того, как вся история рассказана и вроде бы добавить нечего, я сделала сюрприз – в Приложении помещено несколько стихотворений русских поэтов Золотого и Серебряного века русской поэзии. Которые пронизаны символикой "Апокалипсиса", однако мы, в своей массе, не зная подробностей этой священной книги, просто пропускали эти маркеры мимо ушей. Для того же, кто прочтет книгу с картинками, эти стихотворения внезапно наполнятся истинной, намного более глубокой символикой.

***
А в понедельник я вам расскажу о своей свежей книге, которую мы вот-вот ждем из типографии.

Купить "Апокалипсис в искусстве":

  • Лабиринт

  • Озон

  • Читай-Город

  • Book25

Источник: Шакко



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