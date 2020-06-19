Личное: Фрося хочет денег

19.06.2020, 17:48, Разное

Певица глоткой Пелагея, которая грязно и нагло увела в своё время мужа у родившей только что бабы, сама проходит проходит сейчас процедуру развода. Договориться у разводящихся не получается — всё упёрлось в конкретную сумму, которую наглая баба хочет стрясти с глупого муженька.

Пелагее на трёхлетнюю дочь требуется полтора миллиона в месяц, а Телегин готов платить что-то в районе 500-700 тысяч.



Крестик надела, трусы сняла. Фото: Соцсети

Что я думаю по этому поводу? Дети, безусловно, заслуживают самого лучшего. Но даже полмиллиона, не говоря уж о сумме в три раза больше, для трёхлетней девочки — перебор.

На что можно тратить такие деньги — не сундук Луи Виттон или на дрезденскую фарфоровую соску? Очевидно, что требуемая алчной Пелагеей сумма не соответствует реальным потребностям её ребёнка.

Проблему я вижу в неправильном законодательстве. Алименты рассчитываются, исходя из заработка мужа.

Это — неправильно. Это — тупо. Это — несправедливо, причём в обе стороны, а крайними остаются дети.

Хоккеист имеет 5 миллионов в месяц. Тракторист — 20 тысяч. А дети их чем отличаются?

Нет, серьёзно, чем виноваты дети? Почему одному ребёнку государство выбивает через суд суммы, которые явно превышают потребности, а другое дитя не может иметь необходимого, если папа у неё — низкооплачиваемый чудак?

Я считаю, что подход к расчёту алиментов должен быть совершенно иным — фиксированная, тщательно просчитанная и достаточная сумма, которая не зависит от зарплаты отца.

50 тысяч для провинции. 100 для столицы. Примерно такие алименты адекватно покроют потребности ребёнка со стороны отца.

Если отец бедный — пусть идёт работает. Зачать ума хватило? Должен и обеспечить. Не может? Не хочет? Тогда пусть алименты выплачивает государство, а чудака отправляет на урановые рудники, где никто работать не хочет.

Если отец богатый, это не означает, что он должен платить бывшей сумму, которая на порядки превосходит потребности детей. Хочет дать больше фиксированной в 100 тысяч суммы алиментов? Велкам, никто не против, пусть даёт — добровольно.

Рассчитывать алименты, исходя из заработков мужа, означает порождать социальную несправедливость в социально ориентированной стране. Дети не должны страдать от отсутствия денег, но точно так же не могут являться источником праздного безделья для своих матерей за счёт бывшего мужа.

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Жадная Пелагеюшка со своей провинциальной хваткой Фроси Бурлаковой в настоящий момент просто хочет обуть Ивана Телегина, выставив его на сумму, которая явно завышена.

В нынешней парадигме закона об алиментах крайними остаются все — мужчины, женщины и, что самое плохое, дети. Их или не на что кормить, или их ненавидят отцы, как невольный инструмент шантажа.

Зачем полтора миллиона прыщавой вонючке, зачавшей подленько от мужчины, который был несвободен? На девочку? Как вы считаете?