Пашинян сообщил Путину, что пропустит парад Победы в Москве

19.06.2020, 17:48, Новости дня

Армянский премьер Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что не сможет посетить парад Победы в Москве из-за сложной ситуации с коронавирусом в Армении.

«Господин президент, с сожалением сообщаю вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что я с большой любовью принял ваше приглашение участвовать в торжественных мероприятиях, однако, как потом выяснилось, сложившаяся в Армении эпидемиологическая ситуация не позволяет мне совершить эту поездку», – цитирует письмо Пашиняна Путину ТАСС.

Премьер уточнил, что для него было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде.

«Миллионы жителей наших стран будут следить за праздничными мероприятиями, мысленно отправившись в 1945 год, когда наши деды гордо шагали по Красной площади», – добавил Пашинян.

Он назвал Победу в Великой Отечественной войне общим достоянием, память о котором объединяет народы. Также Пашинян выразил надежду, что в скором времени сможет встретиться с Путиным и обсудить вопросы повестки союзнических отношений между странами.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.