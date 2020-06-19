Мнение: Идти или не идти голосовать за “обнуление”?

19.06.2020, 17:45, Разное

Решал тут для себя вопрос – идти или не идти на “голосование”. И думаю так: конечно, если бы была малейшая вероятность, что голоса будут считать сколько-нибудь честно… нет – если бы была малейшая вероятность, что голоса вообще БУДУТ СЧИТАТЬ – я бы пришел и проголосовал “против”. Причем дело даже не в том, что я против “обнуления” (хотя, конечно, против); но я против вообще ВСЕХ этих поправок, вместе и скопом. Они трех видов: или умильно-бессмысленные (типа “защиты котиков и зверюшек”), или откровенно-издевательские (наподобие “обязательной (!) индексации пенсий без упоминания инфляции”), или же вовсе инфернальные, открывающие портал в ад (вроде введения “федеральных территорий”, то есть возможности в любом месте России огораживать территории, где никакие законы, кроме “особых”, вовсе не действуют).

Тут многие в соцсетях сейчас прямо беснуются, уговаривая сограждан “все-таки прийти, несмотря ни на что, и крикнуть свое “нет” в бюллетене”. Даже такой уважаемый человек, как Александр Петрович Никонов, писатель, чьи книги я прочел, по-моему, все. Однако тут я даже своему любимцу Петровичу вынужден возразить. Он, безусловно, знаток и в физике, и в биологии, и в медицине, и еще в куче наук – а я, как узкий специалист, подобный флюсу – только в политтехнологиях и вообще во всем, что связано с выборами. Как-никак, почти 20-летний стаж.

И вот, посмотрев на то, что наворочено кремлевскими на этот раз в процедуре подсчета голосов, я скажу определенно: никаких шансов! Кремль, понимая, что на этот раз в чем-то убедить население ему не удастся, прыгнул выше головы в создании условий для фальсификаций. О чем я: если до 2020 года ни у кого уже и так не было легальной возможности ТОЧНО подсчитать результат голосования – то сегодня уже будет никак невозможно узнать не то что проценты подсчета, но даже и явку!

То есть нынешнее “голосование” – это полностью герметичный ритуал, “черный ящик”. Он вообще не рассчитан на то, что там кто-то что-то будет считать. Более того: даже если внутри Системы найдется какой-то идеалист, который захочет “посчитать” – ему это просто не дадут.

Но пассионарии типа Никонова и Каца все равно настаивают: надо прийти! Надо бороться!! Я сошлюсь, как на более близкий мне, пример шахмат. И соглашусь – да, иной раз можно и даже нужно, с отчаяния и от решимости – соглашаться играть с тираном, даже если он требует, допустим, фору в обе ладьи. Есть даже такая притча про Ходжу Насреддина, когда он согласился сыграть с богачом-негодяем, и вовсе имея только ферзя и коня против всего комплекта фигур у противника. И – выиграл, поставив знаменитый “спертый мат”.

Да, и без двух ладей можно согласиться играть; но нельзя соглашаться на “игру”, в которой противник получает право ходить как своими, так и твоими фигурами как ему вздумается! В итоге он изобразит, как ты сам себе поставил мат – а тебе даже жаловаться будет не на кого!

Так что нет, ну нафиг. Могу лишь сказать одно: они себе свой “результат” давно нарисовали, а в ответ мы также можем уже сейчас сказать, каким будет “голосование” на самом деле. Явка, я думаю – даже при их феноменальном “растягивании на неделю” – едва ли превысит 30-40% от населения; и “за” поправки проголосует, скорее всего, менее 50% (45-50%). Но этого, конечно, никто не узнает.

То есть их “голосование” УЖЕ можно считать провальным – и главное, что все в “элите” это прекрасно сами сознают.

Я остаюсь дома, по принципу “если ты не можешь это изменить – не стоит в этом и мараться”.