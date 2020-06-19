Личное: Никакой сексуальности, никакого подтекста

19.06.2020, 17:40, Разное

Про имидж сегодня письма будем разбирать, если пойдет.

Вот первое.

in_empire

Эволюция, здравствуйте! Активно разбирается имидж в блоге, может письмо будет в тему. Мне 33, муж, дочь, писала давно https://evo-lutio.livejournal.com/901481.html

Муж общается с А., у А. есть молодой человек, живут вместе, все серьезно, мы перезнакомились все друг с другом, А. очень милая в общении со мной была. Муж сейчас с А. общается, так и катают вместе. Что там между ними не знаю, но меня перестало это тревожить. С мужем отношения выровнялись, все спокойны и довольны. За это время успели переехать на пмж в другой город. И тут – новые знакомства, новая работа.

(Чтобы отвлечься от ревности к А. автор решила завести поклонников)

Я – по типу СЖД или СЖМ, скорее второе: длинные темные волосы, стройная-но не тонкая, талия, бёдра, высокая, длинные руки-ноги, ношу в основном длинные платья, юбки миди, все свободное, никакого мини, никакого яркого макияжа, карие глаза, смуглая кожа, аккуратный маленький нос, тонкие губы, в общении мягкая, расслабленная, должность у меня руководящая, как тип С – то все управление через просьбу, через дружбу, уговоры и т.д., и это работает в течении многих лет вполне без накладок.

(Здесь автор нам в красках показывает то, чего делать ни в коем случае нельзя. Она кормит корону в имидже всяким мусором. Бедра, длинные руки, не тонкая, темные волосы – вот вся эта хрень, не означающая ничего, почему-то лежит у нее в шкатулке и любовно вываливается в письме. Вообще если хотите писать про свой имидж, народ, прикладывайте свои фото. Потому что ваши экспертные оценки себя ничего не означают. Если у вас тонкие губы, то нос может выглядеть большим, да и сами по себе тонкие губы часто признак Д. Далее, через запятую, автор начинает нахваливать свою манеру руководства, ссылаясь как настоящая Ученица на то, что с имиджем С надо заискивать перед подчиненными, хотя это чушь какая-то)

Сейчас очень много общения с Заказчиками, субподрядчиками, а это в основном мужчины, старше меня или моего возраста, и посыл очень часто, особенно от тех кто старше ну такой «оооо, ваше имя означает Богиня Любви…», на рабочей встрече на мое «вы звонили сегодня с утра, что то срочное было?» – «да нет, хотел узнать приедете ли вы на встречу? Что ещё с утра можно спросить – Кофе в постель? Завтрак?», «… это означает благодарность особам высшей аристократии…» и все в таком духе, от совершенно разных людей, мне как бы приятно, но все время чувствуется какой то подвох, все с юмором и хи- хи, ха- ха.

(Она не знает, хвастаться тут или жаловаться. Я развею ваши сомнения, девушки. Если на работе вам отвешивают сальные комплименты про завтрак в постель и богинь любви, это ваш профессиональный провал. Сами думайте, в чем дело. Либо вы очень плохо работаете, либо много флиртуете, а скорее всего то и другое. Даже если это без хихи и хаха и без подвоха, все равно)

В организации работаю чуть меньше года, веду серьезные объекты, шеф доволен, с подчинёнными отличные отношения, но такой нерабочий настрой от мужчин – мне как бы и на руку, но и ощущение, что я веду себя где то неправильно, создавая этот нерабочий настрой, и пытаясь своей женской сущностью заранее расслабить обстановку – открытый взгляд в глаза, поправить волосы, улыбаться, спокойно разговаривать- ничего такого, никакой сексуальности, никакого подтекста, кроме «быть милой», но почему такая реакция то? Или это нормальная такая реакция? Запуталась немного.

(Тут сами разбирайте. Здесь баг на баге короной погоняет. Но обратите внимание, что автор имеет в виду под “сексуальностью”, если уверена, что в ее поведении нет никакой)

Спасибо!