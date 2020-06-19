Канадские ученые рассказали о нетипичном симптоме COVID-19

19.06.2020, 17:37, Разное

В материале описывается течение болезни 29-летней пациентки. В марте этого года девушка попала в больницу с покраснением глаз. Врачи диагностировали конъюнктивит и назначали лечение, однако препараты не помогли.

Позже медики узнали, что пациентка побывала в Азии, и решили провести тест на COVID-19. Результаты оказались положительными. Как выяснилось, инфекция может поражать не только легкие, но и глаза. Врачи отметили, что у девушки не было ни кашля, ни лихорадки, сообщает НСН.

Ранее российские специалисты сообщили о неожиданном симптоме коронавируса. Они обратили внимание, что у нескольких пациентов с COVID-19 появился серозный перитонит (воспаление брюшной полости. – Прим. ред.).

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

По последним данным, коронавирус в мире подхватили 8,6 миллиона человек. Лидером по числу зараженных являются США. Здесь зарегистрировали 2,2 миллиона случаев. Далее следуют Бразилия и Россия с 983 тысячами и 569 тысячами заболевших соответственно.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что с каждым днем число инфицированных в стране снижается. По ее словам, летом эпидемиологическая ситуация улучшится. При этом гражданам придется еще несколько месяцев носить маски в общественных местах.