 

Канадские ученые рассказали о нетипичном симптоме COVID-19

19.06.2020, 17:37, Разное

В материале описывается течение болезни 29-летней пациентки. В марте этого года девушка попала в больницу с покраснением глаз. Врачи диагностировали конъюнктивит и назначали лечение, однако препараты не помогли.

Позже медики узнали, что пациентка побывала в Азии, и решили провести тест на COVID-19. Результаты оказались положительными. Как выяснилось, инфекция может поражать не только легкие, но и глаза. Врачи отметили, что у девушки не было ни кашля, ни лихорадки, сообщает НСН.

Ранее российские специалисты сообщили о неожиданном симптоме коронавируса. Они обратили внимание, что у нескольких пациентов с COVID-19 появился серозный перитонит (воспаление брюшной полости. – Прим. ред.).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

По последним данным, коронавирус в мире подхватили 8,6 миллиона человек. Лидером по числу зараженных являются США. Здесь зарегистрировали 2,2 миллиона случаев. Далее следуют Бразилия и Россия с 983 тысячами и 569 тысячами заболевших соответственно.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что с каждым днем число инфицированных в стране снижается. По ее словам, летом эпидемиологическая ситуация улучшится. При этом гражданам придется еще несколько месяцев носить маски в общественных местах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Премьер Великобритании впервые после излечения от COVID-19 выступил перед народом

10.06 / Обнажившая грудь Дарья Мороз принимает поздравления

17.06 / Захарова высказалась о британском сериале “Отравление в Солсбери”

15.06 / Мнение: Black Trance Leaders

10.04 / Лариса Гузеева резко ответила критикам и посоветовала им “отмыть рты”

04.05 / Из-за коронавируса в России полностью закрыли город

14.06 / Мнение: Спанчбоб теперь из ЛГБТ

10.06 / Есть ли шансы у топ-менеджера ОДК Коршунова на экстрадицию в Россию?

17.06 / Отец Порошенко слег с инсультом

28.04 / В День Победы жители 11 городов РФ увидят в небе военную авиацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска