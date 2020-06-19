Мир без посредников: как Биткоин Блокчейн изменит жизнь человечества

19.06.2020, 17:37, Разное

Абстрактная идея цепочки блоков появилась в 1991 году, а спустя 17 лет группа энтузиастов под общим псевдонимом Сатоши Накамото концептуализировала теорию в технологию Блокчейн. Она создавалась для обслуживания Биткоина.

Принципы работы и перспективы Биткоина были описаны Накамото в техническом документе под названием Белая книга (Bitcoin White Paper). Это свобеобразная Библия Блокечйна, отмечает Шульгин. “Природа Биткоина такова, что после запуска его суть и структура есть и будут неизменны, ибо он высечен в камне до конца его дней”, – писал Накамото.

Суть Биткоина Накамото описал так: “Это электронная система ценностей для прямых, беспосреднеческих операций”. Многие сделали акцент Cash в описании и подумали, что энтузиасты придумали электронные деньги. К сожалению, мало кто из “криптоцыган” обратил внимание на слово “система”.

“И выдумали слово cryptocurrencies, то есть криптовалюты, нисколько не смущаясь того, что во всей Белой книге Сатоши Накомото вообще нет и упоминания о криптовалютах – такое понятие, как cryptocurrency, вовсе отсутствует”, – пишет Шульгин в своей статье на портале Finparty.ru.

В понимании дилетантов определение cash имеет отношение непосредственно к банкнотам и монетам, они не обращают внимание на формулировку electronic сash в определении Биткоина. При этом мы имеем дело с книгой-реестром – Гроссбухом, а в бухгалтерском учете “кэш” – это текущие активы. Биткоин – это не деньги, подчеркивает Шульгин.

Далее в определении сказано, что активами можно пересылать платеж (payments) напрямую от одного собственника к другому, минуя посредников, третьи стороны. В данном случае платеж – это не обязательно передача денег, а скорее ценностей за товары или услуги. Своеобразный бартер.

“Это система обмена, где участники в сделках непосредственно обмениваются товарами или услугами других товаров или услуг без использования медиум-посредников, таких как деньги”, – объясняет Шульгин. Таким образом, система Биткоин Блокчейн открывает человечеству путь в мир без главных сегодняшних посредников – монет и банкнот.

“Наверное, лучше тут бы подошел термин “деньги” (money). Деньги – любой элемент или проверяемая запись, которая, как правило, принимается в качестве оплаты за товары и услуги и погашение долгов. Любой предмет или проверяемая запись, которые выполняют эти функции, могут рассматриваться как деньги. То есть как проверяемые записи в Книге учета Blockchain. Но никакие ни валюты, ибо они и есть непроверяемые записи, а именно банкноты и монеты”, – продолжает инвестор.

Биткоин – это система учета, а не криптовалюта. В Белой книге слово money использовано лишь пару раз. Также там встречается термин coin. В слове Bitcoin Bit – это единица измерения информации. Когда-то единицей измерения ценностей было золото, теперь им становится Bit – информация.

Уникальность технологии Блокчейн в том, что никто не может распоряжаться ей монопольно, даже государства. Ей владеют все люди, участвующие в записи.

Основное призвание технологии Биткоин – устранение посредника, в том числе государственные органы, Центробанки и прочие, которые проводят эмиссию и контролируют оборот денежных знаков. “Но ведь проблемы двойного расходования связаны не только с денежной массой декретных денег, но и товарных. Много мошенничества, когда одну и ту же квартиру или документы на нее (инвестиционный договор, договор долевого участия) продаются по нескольку раз разным лицам”, – пишет Шульгин.

Особенно наглядно это видно по манипуляциям с медиафайлами. Не так давно в ходу был термин “мастер” – мастер-диск, мастер-копия и прочее – оригинальный продукт интеллектуальной собственности. С него делались компии. Как и декретные деньги их охраняли и защищали от подделок. с распространением интернета по Сети стало гулять неограниченное количество копий, а ценность оригинала стала ничтожной, напомнил Шульгин.

Технология Биткоин Блокчейн позволит закрепить оригинал, закрепит качества уникальности подлинника, уверен визионер. “Будет существовать лишь один Уникальный Экземпляр (мастер-файл), а вместо дистрибуции, разбрасывания бесчисленных копий, в которых сложно отследить и правомерность использования, будет существовать доступ (access) к оригиналу. В итоге упадет колоссально нагрузка на Сеть, так как более 90% всех тяжелых файлов – это файлы с фильмами, концертами и прочим мультимедиа”, – пояснил Шульгин.

Это приведет к исчезновению пиратства, потому что эмитентом уникального подлинника будет сам его создатель или правообладатель. Они будут решать, кому и как давать доступ, как производить расчеты с участниками и монетизировать продукт своего интеллектуального труда, а деньги пойдут напрямую к Мастеру.

“Артист получит все данные о слушателях, и ему потом легче будет предложить новую творческую работу на суд своих почитателей. Вот это небольшой пример об эмитентах и регуляторах выпуска и об управлении такой простой “деньгИ”, как новая работа Билли Айлиш, так как для многих фанов новая песня представляет значительную ценность”, – заметил Шульгин.

Первая часть статьи Александра Шульгина.