Премьер Армении не приедет на Парад Победы в Москве

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19.06.2020, 17:35, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на празднование 75-летия Победы в Москве. Свое решение он объяснил эпидемиологической ситуацией в Республике, сообщает агентство ТАСС.

Вместе с тем Пашинян отметил: приглашение на Парад – это большая честь и выразил надежду, что в скором времени сможет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить союзнические отношения двух стран.

По последним данным, в Армении зафиксированы более 19 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 319 человек. Сам Никол Пашинян также переболел коронавирусом.

Ранее от участия в торжествах на Красной площади отказался премьер Японии Синдзо Абэ. Причиной такого решения тоже стала эпидемиологическая ситуация в стране.

Напомним, Парад Победы пройдет 24 июня. По центральной площади российской столицы пройдут около 15 тысяч военнослужащих и более 230 боевых машин. В небе над Москвой появятся 75 самолетов и вертолетов.



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