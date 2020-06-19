Орловская прокуратура проверит высказывание главного инфекциониста региона о поправках: “Пусть голосует, кто хочет, но в городе коек нет”

19.06.2020, 17:30, Новости дня

Прокуратура Орловской области начала проверку высказываний главного внештатного инфекциониста региона, заведующей областным гепатологическим центром Виктории Адоньевой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Адоньева в интервью изданию “Орловские новости” на вопрос журналиста о том, будет ли прирост заболевших коронавирусом после голосования по поправкам к Конституции, ответила: “Обязательно будет”.

“Но класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет”, – заявила Адоньева. Она также сказала, что “если продолжится рост”, то “лечить будет некому”.

“Можно развернуть бесконечное число коек, но кровати еще никого не вылечили. Лечат врачи, но они и сами заболевают и выбывают из строя”, – поделилась инфекционистка.

Также Адоньева в интервью отметила проблему с учетом смертности и заболеваемости коронавирусом в России: “Статистика в нашей стране страдает. Во всех разделах медицины в статистике творится нечто невообразимое. Я думаю, что и здесь нет исключения из общего правила. Как я уже говорила, у нас даже в разных регионах считают по-разному”.

В прокуратуре проверят “доводы интервью” и “соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона”.

В Кремле заявили, что принять участие в голосовании по поправкам не страшнее, чем сходить в магазин.

“Неоднократно уже аргументированно приводилась информация о том, что разработаны такие правила и такой режим голосования, при котором участие в голосовании не опаснее, чем поход в обычный продуктовый магазин, если говорить об эпидемиологических соображениях”, – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Голосование по поправкам к Конституции РФ назначено на 1 июля. Принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции смогут жители двух российских регионов – Москвы и Нижегородской области. Дистанционное голосование будет проходить шесть дней, с 25 по 30 июня.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, добавить упоминание бога и возможность создания федеральных территорий, запретить “умалять подвиг защитников Отечества” – всего 206 поправок и уточнений.