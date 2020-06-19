Кыргызстанскому правозащитнику Рузиеву изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде

19.06.2020, 17:30, Новости дня

Иссык-Кульский областной суд изменил меру пресечения правозащитнику и главе организации “Вентус” Камилю Рузиеву с домашнего ареста на подписку о невыезде, пишет Vesti.kg. Его подозревают в подделке документов и мошенничестве.

“Суд оставил в силе решение о законности моего задержания. Однако изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Я возмущен этим решением. Все вплоть до президента говорят о судебной реформе, но на практике все решается в сговоре. Нет верховенства права и закона”, – заявил Рузиев. Отмечается, что решение суда нельзя обжаловать.

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали Рузиева вечером 29 мая на 48 часов якобы для установления личности, потому что при нем не оказалось документов. В то же время, по словам адвоката и сына Рузиева, в СМИ попал пресс-релиз, в котором говорится, что правозащитника подозревают в мошенничестве и подделке документов. По этому делу 31 мая Рузиева отправили на два месяца под домашний арест.

После задержания, находясь в изоляторе временного содержания, Рузиев объявил голодовку в знак того, что он не согласен с обвинениями. Скорая помощь, которая приехала по вызову в ИВС, зафиксировала, что у правозащитника сильно упало давление, после чего он был отправлен в неврологическое отделение больницы в Караколе.

Камиль Рузиев занимается защитой прав заключенных и пострадавших от пыток полиции и сотрудников государственных органов. Он занимается этой деятельностью более 20 лет. За это время ему и его семье неоднократно поступали угрозы, на него также нападали сотрудники правоохранительных органов, а госорганы отказывали в возбуждении дел по факту нападений.