Путин рассказал о подарках от внуков

19.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин рассказал о подарках от своих внуков, которые он хранит в комнате отдыха.

«Кое-что они мне дарят, у меня это есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха», – сказал глава государства в интервью, фрагмент которого показали в эфире телеканала «Россия 1».

В комнате отдыха Путина хранится также портрет его отца, который проходил службу в Севастополе, передает РИА «Новости».

В эфире телеканала президент показал свою комнату отдыха, предупредив, что не готовился специально, поэтому там сохраняется обычная рабочая обстановка. Кроме того, президент рассказал о распорядке своего рабочего дня.

«Глава государства должен быть всегда на связи. Всегда, круглые сутки. Это просто обязанность», – подчеркнул Путин.

Ранее президент рассказал, как внуки звонят ему в Кремль.