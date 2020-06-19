В мире: Преступные истоки британской империи открываются заново

19.06.2020, 17:30, Новости дня

Оказывается, цитадель образцовой демократии выстроена на принципах рабовладения, могущественная экономика – на геноциде оккупированных наций, а лучшие умы страны активно разрабатывали идеи «научного расизма». Все это – самые свежие открытия граждан Британии об истории собственной страны. Кого стоит благодарить за это внезапное прозрение?

Спровоцированные гибелью Джорджа Флойда расовые бунты, перекинулись в континентальную Европу и в Британию. Образцово политкорректных лондонских «бобби» избивают на лондонских улицах чернокожие гопники. Памятники выдающимся – без преувеличения – английским политикам и общественным деятелям нещадно сносят и расписывают граффити.

Местные власти – по примеру всех властей эпохи цветных революций – пытаются как-то этот «майдан» возглавить и поруководить. Мэр Лондона Садик Хан (пакистанец по происхождению) уже поручил составил список памятников сомнительным с точки зрения расовой политкорректности личностям, которые стоило бы снести. Премьер-министр страны Борис Джонсон заступился за памятник Черчиллю, осудил вандалов, но признал, что борьбу с расизмом надо продолжить и углубить.

Вялая реакция властей привела к тому, что протестанты продолжили громить подведомственный Садик Хану Лондон и штурмовать резиденцию премьера на Даунинг-стрит. Скептикам, не разделяющим глобальную скорбь по афро-американцу Флойду, многое в британских бунтах кажется преувеличенным. Фельетонист из газеты Spectator уже предложил свой список памятников, подлежащих скорейшему демонтажу. В него входят и Тауэр, и Букингемский дворец, и колонна Нельсона, – ведь практически все достопримечательности Лондона были так или иначе связаны с рабовладением, расизмом, зверской колониальной политикой и прочими историческими грехами.

Однако фельетон лишь подчеркивает реальный феномен. Сегодняшние протесты раскрывают многим британцам глаза на то, какой в реальности была много раз переписанная и отредактированная история их страны. Такой Британии они и вправду не знали.

Сегодняшние процессы в Соединенном Королевстве чрезвычайно напоминают перестроечную кампанию в СССР с требованием «открыть архивы».

Активисты Black Lives Matter и примкнувшие к ним демократы тоже требуют опубликовать фамилии всех британцев, наживавшихся на работорговле с XVII века. Такие архивные записи существуют. Часть фамилий рабовладельцев была опубликована и на специальном сайте, и в Википедии еще два года назад – там числится множество представителей аристократических семейств, а также Натан Майер Ротшильд.

Но опубликовать целиком все материалы трудно чисто физически. Дело в том, что на продаже рабов и рабском труде в колониях зарабатывали состояния чуть более чем все представители британской элиты. Вместе с членами их семей это были сотни тысяч людей. Многие из них вкладывали полученные таким образом деньги в строительство храмов, школ и больниц в Англии. По сути, все богатство, накопленное страной в XVIII-XX веках, было создано потом и кровью рас, официально считавшихся «низшими».

Однако в традиционной истории Великобритании этот интересный процесс не был отражен никак. Если история американской культуры – это непрестанная проблематизация расизма и борьба с его призраками, от «Хижины дяди Тома» до «Унесенных ветром» – то в Англии все неприятные сюжеты, связанные с рабовладением, рассматриваются только сквозь призму «закона об отмене рабства», принятом парламентом в 1833 году.

Учебники истории фокусируются исключительно на этом законе. Сборники биографий подчищают все детали, касающиеся рабовладения, из жизнеописаний замечательных британских людей. В книге пэров такой информации никогда не печаталось. Редко упоминаются расизм и рабство в произведениях искусства и литературы. Имидж безупречного английского джентльмена конструировался веками, а его создатели тщательно избегали всяких неполиткорректных упоминаний о том, кто и как зарабатывал для джентльмена его состояние.

Характерна череда скандалов, начавшихся с 2015 года, когда стартовала публикация фамилий из списка рабовладельцев, получивших щедрые компенсации из казны сразу после принятия закона об отмене рабства. Оказалось, что и сегодня потомки рабовладельцев принадлежат к мировой элите. Это суперзвезды Бен Аффлек и Бенедикт Камбербэтч, знаменитый автор «1984» Джордж Оруэлл, недавний премьер-министр Англии Дэвид Кэмерон.

На самом деле, закон об отмене рабства практически никак не изменил условия труда на плантациях, разве что из подневольного он стал считаться вольнонаемным. Не предотвратил он и массового вымирания населения в Китае – в результате навязанной англичанами торговли опиумом. Никак не повлиял на геноцид индусов в ходе подавления восстания сипаев в 1850-х и на массовый голодомор в Бенгалии в 1940-х. А самое главное, он не поколебал глубинного расизма британцев, веками относившихся к иностранцам, как к низшим формам жизни. В XIX веке он из предрассудка превратился в целую философию.

В 1840-х гг английская публика с удовольствием читала романы светского щеголя, неотразимого ловеласа и начинающего политика Бенджамина Дизраэли. Романы действительно хороши, первый из них, «Вивиан Грей» – история молодого честолюбца – вдохновил впоследствии Оскара Уайльда на «Портрет Дориана Грея». «Все есть раса, другой истины нет», – говорится в романе Дизраэли «Танкред». Став премьер-министром страны, беллетрист сделал этот слоган политикой империи.

Будучи евреем, граф Биконсфильд верил, что Англия должна стать новым Израилем – избранной высшей расой, призванной вести за собой остальные народы.

Дизраэли первым на самом высшем уровне сформулировал свойства истинно арийской расы. Он отметил, что для сохранения своей избранности англичане не должны заключать смешанные браки и советовал им, подобно римлянам, избавляться от больных детей. Он резко критиковал «пагубные учения о равенстве людей» и утверждал, что «раса – это то, что объединяет нацию». Теория расового превосходства в виртуозном изложении премьер-министра стала превосходным обоснованием захватнической политики империи и жестоких колониальных войн.

Сегодня памятник Дизраэли стоит на Парламентской площади Лондона и пока ему ничто не угрожает. Его идейное наследие оказалось живучим. На рубеже XIX-XX вв его теорию о чистоте и превосходстве арийской расы подхватил представитель аристократического британского рода Хьюстон Стюарт Чемберлен.

Британские историки предпочитают называть его «немецким философом», но на самом деле, Чемберлен плоть от плоти английской элиты, наследник поколений знати. Кстати, его дед по отцу нажил состояние в Бристоле, занимаясь как раз работорговлей.

Именно этот английский аристократ разработал теорию расизма, которую потом темно и вяло пересказывали его немецкие ученики – Гитлер и Геббельс. Его книга «Основы XIX века», изданная в 1899 году, положила начало бесконечной расистской пропаганде, которая захватила Европу в 1930-х. Она стала «Библией» для национал-социалистов, цитатами из нее переполнен «Майн Кампф».

«Отец нашего Духа, привет тебе», – сюсюкал над Чемберленом Йозеф Геббельс. Гитлер жал ему руку и признавал в нем своего идейного учителя. Зоологический расизм Чемберлена сегодня представляется каким-то умопомешательством. «Образ человеческого существа… низводится до образа животного, как только мы соединяем его с представлением о негре…,» – писал этот идеальный британский джентльмен.

Сегодняшние британские протесты напоминают о тех жутких скелетах, которые веками прятали в шкафу английской истории. Трудно не согласиться с чернокожей активисткой Девайной Эллиотт, митингующей сейчас в Лондоне: «Нужно преподавать детям правильную историю и честно рассказывать о рабстве, – говорит она в интервью журналу Time. – Чем лучше люди знают историю,… тем лучше они понимают, что творится в мире сегодня».

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