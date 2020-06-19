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19.06.2020, 17:30, Новости дня

В Белоруссии произошел сбой в работе мобильного интернета, пользователи Сети сообщили о перебоях в работе сразу в нескольких городах.

Сбой произошел в районе 16.00 по местному времени (совпадает с мск), передает Tyt.by.

В частности, перебои в работе зафиксировали пользователи сети оператора A1 в Гомеле, Могилеве, Лиды и Минске.

«В настоящее время у некоторых абонентов А1 могут наблюдаться трудности в работе мобильного интернета. Технические специалисты компании работают над восстановлением работы сети. Приносим извинения за временные неудобства», – пояснили в компании.

Напомним, накануне Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил о задержании претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико по делу против «Белгазпромбанка», возбужденного по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имущество арестовано.

Сам Бабарико, которого в Белоруссии признали политзаключенным, заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг «Белгазпромбанка», носит заказной политический характер. Он возмущен незаконностью и безосновательностью своего задержания, а также тем, что было нарушено его право на юридическую помощь.

Всего по делу арестованы около 20 человек, включая сына Бабарико.



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