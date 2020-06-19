 

Нонна Гришаева показала дочь от первого брака: Горжусь

19.06.2020, 17:23, Разное

Звезда отечественных сериалов впервые стала матерью в браке с
музыкантом и артистом Антоном Деровым. В 1996 году у знаменитости родилась дочь
Настя.

Семейная жизнь Гришаевой и Дерова не складывалась. Появление
дочери не помогло укрепить брак. Муж практически не зарабатывал и прогуливал деньги, которые приносила в дом Нонна.

Знаменитость много раз бросала избранника, но каждый раз возвращалась.
Терпение Гришаевой лопнуло через восемь лет совместной жизни.

После развода Деров забыл о дочери. Антон не навещал
Настю, не платил алименты. Артист никогда не отрицал, что почти не видит дочь.
Встречаться с отпрыском ему всегда мешали обстоятельства.

Отметим, что Анастасия уже совсем взрослая. 19
июня девушка празднует 24-летие. Гришаева поздравила наследницу в соцсетях.
Артистка призналась, что гордится дочерью, желает здоровья, счастья и хочет
всегда ее баловать.

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Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) 19 Июн 2020 в 12:51 PDT

Напомним, что после развода с Антоном Деровым Нонна Гришаева вышла
замуж за актера Александра Нестерова. Избранник младше знаменитости на 12 лет.
Актриса подарила супругу сына Илью. В декабре юноше исполнится 14 лет.



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