Нонна Гришаева показала дочь от первого брака: Горжусь

19.06.2020, 17:23, Разное

Звезда отечественных сериалов впервые стала матерью в браке с

музыкантом и артистом Антоном Деровым. В 1996 году у знаменитости родилась дочь

Настя.

Семейная жизнь Гришаевой и Дерова не складывалась. Появление

дочери не помогло укрепить брак. Муж практически не зарабатывал и прогуливал деньги, которые приносила в дом Нонна.

Знаменитость много раз бросала избранника, но каждый раз возвращалась.

Терпение Гришаевой лопнуло через восемь лет совместной жизни.

После развода Деров забыл о дочери. Антон не навещал

Настю, не платил алименты. Артист никогда не отрицал, что почти не видит дочь.

Встречаться с отпрыском ему всегда мешали обстоятельства.

Отметим, что Анастасия уже совсем взрослая. 19

июня девушка празднует 24-летие. Гришаева поздравила наследницу в соцсетях.

Артистка призналась, что гордится дочерью, желает здоровья, счастья и хочет

всегда ее баловать.

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Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) 19 Июн 2020 в 12:51 PDT

Напомним, что после развода с Антоном Деровым Нонна Гришаева вышла

замуж за актера Александра Нестерова. Избранник младше знаменитости на 12 лет.

Актриса подарила супругу сына Илью. В декабре юноше исполнится 14 лет.