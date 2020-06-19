 

Стартовали съемки четвертого сезона сериала “Фитнес”: В ситкоме появится новая героиня

19.06.2020, 17:23, Разное

Актриса сыграет нового персонажа – Еву Троцкую. Софья называет
свою героиню инопланетянкой. Девушка, по словам знаменитости, не вписывается в обычное
человеческое взаимодействие.

Ева по профессии психолог, между тем совершенно не обладает эмпатией.
Героиня сериала “Фитнес” привыкла все
анализировать, раскладывать по полочкам.

Странным Донианц называет и образ Троцкой. Та предпочитает необычные наряды. Гардероб персонажа помогает артистке в работе,
он позволяет вжиться в роль.

Говоря о съемках в сериале “Фитнес”, Софья Донианц
признается, что в комедиях еще не работала. Отсутствие опыта первое время
вызывало определенные сложности. Впрочем, со временем знаменитость втянулась. Тема
спорта, как оказалось, близка артистке. Декорации дарили Софье душевное
равновесие.

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Публикация от Софья Донианц | Sofia Doniants (@sofiadoniants) 3 Янв 2020 в 12:44 PST

В пятом сезоне сериала “Фитнес” зрители увидят уже
полюбившихся актеров. Софью Зайку, Романа Курцына, Алексея Демидова, Бориса
Дергачева и Татьяну Храмову.

По словам исполнительницы главной роли Софьи Зайки, она с
нетерпением ждала старта съемок новой части. Знаменитость успела соскучиться по
персонажу, декорациям и коллегам.

Зайка призналась, что ее героиня в сериале “Фитнес”
постоянно меняется. В четвертом сезоне персонаж Софьи возвращается из Англии.
За рубежом девушка училась в бизнес-школе.

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Публикация от @yellow_black_and_white_ 19 Июн 2020 в 4:04 PDT



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