Стартовали съемки четвертого сезона сериала “Фитнес”: В ситкоме появится новая героиня

19.06.2020, 17:23, Разное

Актриса сыграет нового персонажа – Еву Троцкую. Софья называет

свою героиню инопланетянкой. Девушка, по словам знаменитости, не вписывается в обычное

человеческое взаимодействие.

Ева по профессии психолог, между тем совершенно не обладает эмпатией.

Героиня сериала “Фитнес” привыкла все

анализировать, раскладывать по полочкам.

Странным Донианц называет и образ Троцкой. Та предпочитает необычные наряды. Гардероб персонажа помогает артистке в работе,

он позволяет вжиться в роль.

Говоря о съемках в сериале “Фитнес”, Софья Донианц

признается, что в комедиях еще не работала. Отсутствие опыта первое время

вызывало определенные сложности. Впрочем, со временем знаменитость втянулась. Тема

спорта, как оказалось, близка артистке. Декорации дарили Софье душевное

равновесие.

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Публикация от Софья Донианц | Sofia Doniants (@sofiadoniants) 3 Янв 2020 в 12:44 PST

В пятом сезоне сериала “Фитнес” зрители увидят уже

полюбившихся актеров. Софью Зайку, Романа Курцына, Алексея Демидова, Бориса

Дергачева и Татьяну Храмову.

По словам исполнительницы главной роли Софьи Зайки, она с

нетерпением ждала старта съемок новой части. Знаменитость успела соскучиться по

персонажу, декорациям и коллегам.

Зайка призналась, что ее героиня в сериале “Фитнес”

постоянно меняется. В четвертом сезоне персонаж Софьи возвращается из Англии.

За рубежом девушка училась в бизнес-школе.

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Публикация от @yellow_black_and_white_ 19 Июн 2020 в 4:04 PDT