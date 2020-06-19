Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

19.06.2020, 17:16, Новости дня

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз двумя странами. Работа над текстом проекта соглашения была завершена еще в ноябре 2018 года.

Соответствующее соглашение подписали главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей, передает ТАСС.

Российская сторона в короткие сроки выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для его вынесения на подписание, после нужно было дождаться выполнения аналогичных процедур белорусской стороной, напоминает РИА «Новости».

В пятницу президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время беседы по телефону отметили «удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз».