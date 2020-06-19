 

ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе

19.06.2020, 17:15, Новости дня

В скором времени на европейском рынке поступит в продажу новая телевизионная приставка Xiaomi Mi TV Stick.

Модель имеет компактные габариты и современный дизайн, тогда как этап сертификации для старта продаж уже успешно пройден. В свою очередь, производитель оснастил приставку процессором Amlogic S905 Y2 с 2 гигабайтами оперативной памяти. Для различного контента размер постоянной памяти составляет 7 гигабайт.

Девайс функционирует на базе современной оболочки Android TV версии 9 Pie. С учетом того, что телевизионная приставка сможет передать изображение в формате 4K HDR, спрос на новинку может оказаться достаточно высоким. В компании пока не объявляют точные сроки выхода, а также стоимость предложенной модели Xiaomi Mi TV Stick на европейском рынке.



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