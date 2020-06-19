Apple может выпустить iPhone 12 в срок, но без гарнитуры

19.06.2020, 17:15, Новости дня

Компания Wedbush поделилась собственным прогнозом относительно даты выхода нового американского смартфона iPhone 12.

Несмотря на то, что ранее появились слухи относительно вероятного переноса сроков поступления устройства на рынок, специалисты предполагают, что премьера и выход в продажу окажется своевременным и не повлечет задержек. Причина появления слухов о переносе даты выхода iPhone 12 связаны с пандемией коронавируса, из-за которого некоторые заводы частично прекратили функционировать.

Однако американский гигант сумел в нужное время переформатировать логистику, благодаря чему все компоненты поставляются в точные сроки и не влекут за собой переносов даты выхода в продажу. Единственной задержкой может оказаться выход новых беспроводных наушников EarPods, которые могут не поступить в продажу в октябре, как планировалось брендом.