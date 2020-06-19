 

Apple может выпустить iPhone 12 в срок, но без гарнитуры

19.06.2020, 17:15, Новости дня

Компания Wedbush поделилась собственным прогнозом относительно даты выхода нового американского смартфона iPhone 12.

Несмотря на то, что ранее появились слухи относительно вероятного переноса сроков поступления устройства на рынок, специалисты предполагают, что премьера и выход в продажу окажется своевременным и не повлечет задержек. Причина появления слухов о переносе даты выхода iPhone 12 связаны с пандемией коронавируса, из-за которого некоторые заводы частично прекратили функционировать.

Однако американский гигант сумел в нужное время переформатировать логистику, благодаря чему все компоненты поставляются в точные сроки и не влекут за собой переносов даты выхода в продажу. Единственной задержкой может оказаться выход новых беспроводных наушников EarPods, которые могут не поступить в продажу в октябре, как планировалось брендом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Нефтяное пятно обнаружили в Волге у берегов Саратова

08.06 / НАТО нужны деньги на вооружение, а не конструктивный диалог с Россией

05.06 / Новые меры против “Северного потока-2” внесены в Сенат США

17.06 / Кремль отреагировал на предложение сократить новогодние каникулы

30.05 / “Vodafone Украина” предложит компенсацию пострадавшим от сбоев в работе связи

17.04 / Севастопольские дети получат разовую помощь в 3 тысячи рублей

19.05 / NYT опубликовала ответ РФ на недостоверную статью

14.06 / Патриарх Кирилл решил стать настоятелем главного храма армии

11.05 / Инвестиции “Автострады” в строительство дорог Житомирской области составили более 185 млн грн с начала 2020 года

13.06 / Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска