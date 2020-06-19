 

Ученые обнаружили в гене TRPM3 вызывающие эпилепсию мутации

19.06.2020, 17:09, Разное

Ученые обнаружили две мутации в гене TRPM3, способные вызывать симптомы эпилепсии. С помощью генетического анализа было установлено, что нарушения происходят в одном и том же ионном канале под влиянием химических лигандов или тепла.
Органические поражения головного мозга могут отличаться специфическими механизмами развития, переходить на новые стадии и проявляться с рядом других расстройств. Это можно определить по умственным нарушениям, а также по проявлениям эпилепсии у пациентов. Найденные в гене TRPM3 мутации могут являться началом для отличающихся функциональными свойствами каналов.

Обе мутации проявляют себя индивидуально, однако специалисты считают, что эти нарушения в совокупности характеризуются высокой активностью. Последняя может стать причиной проявления судорожных приступов и симптомов, указывающих на неправильное нервное развитие.



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