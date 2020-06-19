Стала известна реакция Бабарико на задержание

19.06.2020, 17:08, Новости дня

Претендент на пост главы Белоруссии Виктор Бабарико находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, сообщил адвокат Дмитрий Лаевский. Он сообщил, что его подзащитный возмущен незаконностью задержания.

«Удалось увидеться сегодня с Виктором Дмитриевичем. Он находится в статусе подозреваемого, то есть обвинение ему не предъявлено, и он задержан», – сообщил РИА «Новости» защитник.

Бабарико возмущен незаконностью своего задержания и «отсутствием оснований для задержания», а также тем, что было нарушено его право на юридическую помощь, поскольку он требовал предоставить ему адвоката с момента задержания, но это не было исполнено.

«Он намерен принципиально отстаивать свою правоту в этом деле», – сказал Лаевский.

«Еще вчера задержание было обжаловано. Но поскольку в рамках нашей сегодняшней встречи со стороны клиента было подчеркнуто его принципиальное возмущение по поводу задержания, то мы также подали уже непосредственно в присутствии клиента жалобу на задержание, она должна быть передана в суд органом, ведущим уголовный процесс», – добавил адвокат.

Он пояснил, что Бабарико и его сын Эдуард находятся в СИЗО Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии, дело ведут следователи КГБ.

Также Лаевский уточнил, что органу, ведущему процесс, уже известно об адвокатах, защищающих Эдуарда. «Документы, которые подтверждают их полномочия, уже в КГБ имеются», – сказал он.

Напомним, 11 июня в Белоруссии после обысков в «Белгазпромбанке» было возбуждено уголовное дело об «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» и «легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере».

18 июня Комитет государственного контроля (КГК) республики сообщил о задержании Бабарико по подозрению в том, что он якобы являлся непосредственным организатором, руководившим противоправной деятельностью. Имущество Бабарико арестовано.

Сам Бабарико заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг «Белгазпромбанка», носит заказной политический характер. Всего по делу арестованы около 20 человек, включая сына Бабарико.

В пятницу генеральный прокурор Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Создание преступной организации либо участие в ней». Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов РФ и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белгазпромбанка».