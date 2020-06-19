 

Обнаружены признаки зарождения на Земле нового континента

19.06.2020, 17:08, Новости дня

Французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там идет формирование «эмбрионального континента», исследование опубликовано в журнале Terra Nova.

Результаты исследования, проведенного учеными на островах архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане недалеко от Антарктиды, показывают, что гранитная магма, а значит, и континентальная кора могут образовываться не только в зонах субдукции, но и непосредственно в центре океанов. Ученые предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты, передает РИА «Новости».

Острова архипелага – это, по сути, возвышающиеся над водой вершины вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато. Изливавшиеся из этих вулканов потоки базальтов и сформировали острова. Однако наряду с базальтами, традиционными для океанов, здесь есть одна интрузия (магматическое внедрение) более кислых по составу пород гранитного семейства – сиенитов, встречающихся только на континентах. За счет этого внедрения земная кора в районе Кергелена аномально толстая, как на материках.

Изучив геометрию и внутреннюю структуру интрузии сиенита интрузивного комплекса Южный Ралье-дю-Бати на центральном острове архипелага, исследователи выяснили, что и это внедрение происходило так же, как на континентах: в несколько слоев, каждый из которых постепенно приподнимал окружающие породы. Датирование слоев показало, что общее время формирования интрузии сиенитов охватывает примерно 3,7 млн лет – от 11,6 до 7,9 млн лет назад.

Так, ученые сформулировали гипотезу о том, что сиенитовый массив острова Кергелен – это, по сути, «эмбрион континента», который через миллионы лет станет полноценным материком. В статье они подчеркивают, что для окончательного вывода необходимо детально изучить химический состав сиенитов, чтобы понять происхождение его магмы и восстановить историю ее эволюции.

Ранее исследователи из Университета штата Колорадо в США совместно с учеными из Австралии определили регион с самым чистым воздухом на планете.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Аваков: За 10 дней работы системы фотовидеофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое

18.06 / Эксперт: Заявления о нелегитимности всероссийского голосования сделаны организацией-иноагентом

19.05 / Глава Нафтогаза назвал пиаром выбор нового куратора судов против России

30.04 / В Подмосковье объявили о вводе масочного режима

26.04 / Назван неисправимый недостаток американского истребителя F-35

22.04 / Кеннет Яловиц: возобновление отношений между Вашингтоном и Минском на уровне послов – хороший знак

20.05 / Путин поддержал продление специнвестконтрактов для пострадавших предприятий

17.05 / Любая хроническая патология становится мишенью для коронавируса

10.04 / Новый седан BMW 7 серии получит 650-сильный электродвигатель

21.04 / Депутат Госдумы призвал не называть сетевой флешмоб в «Яндекс.Картах» митингом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска